CATALUÑA. TURULL ACUSA AL FISCAL MAZA DE ESTAR A LAS ÓRDENES DE MONCLOA Y LE RESPONDE QUE ORGANIZAR UN REFERÉNDUM NO ES DELITO

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, dijo hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que “organizar un referéndum no es delito” y acusó al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de “estar a las órdenes de Moncloa” y “perseguir a los que no siguen sus cánones ideológicos".

El portavoz del Gobierno catalán argumento de este modo su afirmación: “El PP tipificó como delito en 2003 la organización de un referéndum por parte de aquellos que no tienen la competencia. En 2005 el PSOE, en el Congreso de los Diputados, derogó esta reforma legislativa y, por tanto, dejaba de ser delito la convocatoria de referéndum".

Durante su intervención en el citado encuantro informativo, organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Turull añadió: "Por si fuera poco, en el año 2011, el Tribunal Constitucional, dijo que aquello que hizo el PP de intentar penalizar un referéndum era inconstitucional”.

Y aprovechó la tesis para ironizar sobre que el TC: “Antes tardaban más, cuando no se trataba de Cataluña; una cosa que se hace en 2003, el Tribunal Constitucional la resolvía en 2011”.

Turull respondió a las palabras que pronunció esta mañana en la Cope el fiscal general del Estado, quien aseguró que solamente se están persiguiendo delitos: “¿Qué delito? ¿Convocar un referéndum? Si me enseña el Código Penal donde ponga que convocar un referéndum es un delito, podría estar de acuerdo. El delito que se persigue es el de no seguir los cánones ideológicos de la Moncloa, y él (está) a sus órdenes".

El portavoz del Ejecutivo catalán insistió: “Si convocar un referéndum no es delito, ¿a santo de qué (vienen) todas aquellas querellas a las personas que lo organicen o impulsen?”. Y advirtió que “ el 1 de octubre nos jugamos la democracia y la dignidad como país y como personas”.

"ABDUCIDOS"

Turull también respondió con ironía a Maza, quien en la misma entrevista dijo que miles de catalanes están abducidos: “Ya lo vimos el lunes pasado. Durante seis años, centenares de miles de personas, en un ambiente absolutamente positivo, que están abducidos y engañados".

Además, esgrimió que "hay una cuestión que ellos no entienden y que se les ha dicho mil veces. Esto no va de arriba hacia abajo, esto ha ido de abajo hacia arriba".

Para el político catalán, los críticos con el proceso soberanista “parten de un error fundamental porque piensan que es un fogonazo político y no lo es”, ya que, a su juicio, se trata “de un movimiento muy fuerte, muy profundo y muy sólido”.

En este sentido, dijo que “se tendrían que hacer la pregunta de por qué hay tantísima gente que durante seis años se manifiestan a favor de la independencia de Cataluña” o de por qué hay “más de 700 alcaldes comprometidos a pesar de las amenazas”. “Alguna cosa habrán hecho mal”, culminó.

