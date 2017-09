CATALUÑA. EL PSOE DICE QUE “NO ES EL MOMENTO NI DE FOTO NI DE SIGLAS” SINO DE RESPALDAR LA DEMOCRACIA

El PSOE considera que “el momento no es de foto” sino de “actuar” en “defensa de la democracia y de las instituciones en Cataluña”, por lo que cerró la puerta a la foto de la unidad de los líderes de PP, PSOE y Ciudadanos ante el desafío soberanista en Cataluña, instada por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y criticó la posición de Podemos.

En una rueda de prensa en Ferraz, la secretaria de Igualdad y ‘número cuatro’ del PSOE, Carmen Calvo, destacó que “el momento no es de foto, es de actuar, con todas las armas que la Constitución y nuestro Estado de Derecho nos pone a la preservación y defensa de la democracia en la Constitución”.

Calvo destacó que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, “ha hecho lo que los españoles esperan de los socialistas”. Y que ello se “evidenció con la reunión” de Sánchez y Rajoy en el Palacio de La Moncloa y el “apoyo cerrado a las acciones que se están desarrollando” desde el Ejecutivo ante el desafío soberanista.

“No es tanto momento de las siglas de cada uno, sino de la defensa de la democracia y de las instituciones en Cataluña, que son instituciones del Estado de España”, lo que le llevó a concluir que este es un “momento de importancia, y en la importancia, no se está en las siglas se está en el Estado”.

CRITICA A PODEMOS

Por otra parte, preguntada por las palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias en las que compara la actuación de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, con "las prácticas del PP en el Congreso" y su manera de "forzar el reglamento". "Nosotros vivimos cada día el uso de las instituciones en forma de secuestro", añadió.

A este respecto, dijo que ellos “no hacen ese análisis” porque el Congreso y el Senado funcionan “de manera absolutamente correcta” conforme a la Constitución y al Reglamento de las cámaras.

Además, apostilló que no hacen el “mismo análisis” que Podemos y recordó que ellos se han abstenido en la “mal llamada” ley de convocatoria del referéndum, y “votar en contra” de la “mal llamada” de transición de la independencia. En este sentido, señaló que tienen “muchísimas discrepancias internas que se ponen de manifiesto cada 24 horas”.

Por ello, Calvo destacó que, en “algunas cuestiones”, Podemos debería estar “en la defensa de la legalidad y la legitimidad, que en democracia van juntos” y criticó la “alegría bastante ignorante” con la que hacen discursos separándolas.

Porque, remachó la exministra, “lo que es legal, es porque viene de un sitio legítimo, y lo que es legítimos, es porque está puesto legalmente”. “En democracia son distinguibles, pero no separables”, añadió.

CONTAR CON TODOS

Por otra parte, la secretaria de Igualdad dijo que “todos” los escaños en las instituciones españolas son “ocupados institucionalmente y democráticamente, con legalidad y legitimidad impecable, por lo que todos los partidos que se sientan son constitucionalistas”.

Por ello, sostiene que el presidente Rajoy, haría muy bien en hablar con todos, porque todos sumamos en una situación como esta, que es importantemente grave para el Estado. Algunos partidos deberían hacer “ajuste” y consideró que Podemos debería hacer un “análisis democráticamente correcto”.

En este momento, remarcó, “somos un partido de gobierno, nuestra posición de apoyo y defensa al Estado democrático y no sabemos qué hacen los demás”. "No es el momento ni de foto ni de siglas, sino de que cada un peche con la responsabilidad de su posición para ahora y para el futuro”.

Por último, Calvo dejó que “no somos nadie para decirle a otro partido qué es lo que tiene que hacer” y se desmarcó de las palabras del líder del PSOE, cuando indicó que no tiene un socio “preferente” sino que ellos tienen sus políticas y en el camino ven quienes la comparten.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso