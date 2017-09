CATALUÑA. RIVERA ACUSA A SÁNCHEZ DE NO “MOJARSE” AL PEDIR DIÁLOGO “ENTRE LOS GOLPISTAS Y LOS DEMÓCRATAS” POR EL 1-O

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acusó hoy al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de no “mojarse” lo suficiente para hacer frente al referéndum independentista del 1-O, ya que en estos momentos no es posible pedir diálogo “entre golpistas y demócratas”, en referencia al Gobierno y a la Generalitat de Cataluña.

Rivera hizo estas consideraciones al intervenir este martes por la mañana ante los diputados de su grupo en el Congreso. El responsable de la formación naranja defendió que, ante la inminencia del 1-O, “estos días toca defender la democracia más que nunca en Cataluña” y que en este contexto Ciudadanos está con el Gobierno de Mariano Rajoy, puesto que hay que posicionarse “claramente al lado de los que defienden la ley”.

“Nosotros no hemos hecho como Pedro Sánchez, no hemos puesto un pie en cada sitio”, añadió refiriéndose a la postura del PSOE, a cuyo líder acusó de no “mojarse” al pedir diálogo “entre los golpistas y los demócratas”, en referencia al Gabinete de Rajoy y a Carles Puigdemont y los que promueven el referéndum independentista en Cataluña.

“GRAVE IRRESPONSABILIDAD” DE TRAPERO

Rivera sostuvo que de la formación socialista esperaba más ante el reto del 1-O, puesto que “es el momento de la democracia y no pensar en el día después”. “No es el momento de pedir diálogo con los que dan un golpe (por el referéndum), sino de garantizar la democracia, hacer elecciones en Cataluña y luego ya dialogar”, insistió.

En cuanto a Podemos, el líder de Ciudadanos destacó cómo representantes de la formación morada en Cataluña ya han pedido votar a favor de la independencia en la consulta de este próximo domingo. Por este motivo, sostuvo que no cabe esperar nada del partido de Iglesias, al que hay que agradecer su “sinceridad” para dejar claro que “están trabajando cada día para liquidar el marco constitucional frente a los separatistas”.

Por otra parte, Rivera se refirió al hecho de que el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, no acudiera este lunes a la primera reunión de coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil para evitar el 1-O. En este sentido, pidió a los mandos de la Policía catalana que se dejen de “querellas políticas” y que sería una “grave irresponsabilidad” poner con ello en peligro a los catalanes este domingo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso