CATALUÑA. EX PRIMERA MINISTRA DE DINAMARCA AFIRMA QUE “SOLO EL DIÁLOGO NOS LLEVARÁ A UNA SOLUCIÓN”

La CEO de Save the Children International y ex primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, afirmó este jueves en el Fórum Europa que “solo el diálogo nos llevará a una solución”, tras ser preguntada por la situación que se está viviendo en España con motivo de la celebración del referéndum independentista en Cataluña el pasado 1 de octubre.

En el encuentro informativo organizado por Nueva Economia Forum en el Casino Gran Círculo de Madrid, Thorning-Schmidt manifestó saber que había aterrizado en Madrid “en un momento muy difícil”, en referencia al conflicto entre el Gobierno y Cataluña, con motivo de los deseos de independencia de la Generalitat.

“No creo que resulte de ninguna utilidad que yo llegue desde Dinamarca y exprese mi opinión sobre un tema tan difícil”, reconoció la ex primera ministra al comienzo de su intervención, que, sin embargo, añadió que “solo el diálogo nos llevará a una solución”.

En este sentido, explicó que se necesita “un poco de comprensión y de entendimiento” para solucionar esta situación, aunque afirmó que no iba a pronunciarse más sobre este tema porque “no estoy segura de que sea de utilidad”.

