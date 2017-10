CATALUÑA. RAJOY PIDE UN “MÍNIMO DE GENEROSIDAD” A PUIGDEMONT PARA “RECTIFICAR”

- Dice al presidente catalán que “tampoco pasa nada por rectificar”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió este miércoles al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que tenga “un mínimo de generosidad” para responder al requerimiento aprobado hoy por el Consejo de Ministros con una “rectificación” a su actuación que posibilitaría abrir “vías de cara al futuro”.

El jefe del Ejecutivo se expresó en estos términos en la tribuna del hemiciclo, tras escuchar las consideraciones de todos los grupos sobre la crisis abierta en Cataluña y la respuesta que está dando el Gobierno ante el desafío secesionista que promueven los responsables de la Generalitat.

Rajoy contestó al portavoz del PDECat, Carles Campuzano, que si Puigdemont “tuviera un mínimo de generosidad” respondería al requerimiento del Gobierno y entonces “se abrirían vías de cara al futuro”. “Puigdemont tiene la oportunidad de construir”, le espetó después de que el parlamentario catalán hablase del acto de “tremenda generosidad” que, a su juicio, hizo ayer Puigdemont ante el Parlament.

Se mostró dispuesto a que la comisión sobre la reforma de la Constitución que propone el PSOE “empiece ya”. “No nos negamos a hablar de reforma de la Constitución, a lo que no podemos renunciar es a defender lo que pensamos y a lo que queremos que sea nuestro país", dijo sobre el pacto alcanzado con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para iniciar en seis meses este trámite.

También agradeció al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, su apoyo a la Constitución española, a los principios y a los principios y valores que recoge la misma. “Hemos compartido a lo largo de las últimas fechas diagnóstico y buena parte de las soluciones”, celebró Rajoy, al tiempo que dijo que “es muy importante que quien se ha puesto en contra de la Constitución rectifique”.

“¡Tampoco pasa nada por rectificar!”, exclamó el presidente del Gobierno, para acto seguido precisar que bastaría simplemente con que Puigdemont señalase que “va a seguir en el marco de la Constitución”. Para Rajoy, es de “obligada respuesta” que Puigdemont conteste a su requerimiento y confirme si ha declarado o no la independencia de Cataluña.

Al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le dijo que “sin ley no hay democracia” y le explicó que precisamente es la ley la que garantiza la seguridad y estabilidad del país. “Y todos estamos sometidos a ella, incluso los que celebran referéndums”, apostilló Rajoy.

Tras mostrarse a favor del diálogo pero dentro de la ley, criticó la actitud del portavoz de ERC, Joan Tardà, por no querer hablar, sino “imponer” su voluntad en el Parlamento autonómico. “No puedo aceptarle ninguna lección de diálogo y democracia mientras ustedes no actúen en consecuencia", le recriminó.

También agradeció el apoyo de la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, por decir que estará con las fuerzas constitucionalistas y el Estado de Derecho, así como la petición del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, para que “vuelva el sentido común” a los responsables de la Generalitat.

