CATALUÑA. MÉNDEZ DE VIGO AVISA DE QUE “LO PRIMERO” QUE HAY QUE ENSEÑAR A LOS NIÑOS ES QUE “SU DEBER PASA POR CUMPLIR LA LEY”

- Ve “deleznable” que se utilice a menores y estudiantes en Cataluña. El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, tildó este jueves de “deleznable” que se esté utilizando estudiantes para la causa independentista y advirtió de que cuando “se manipula” a menores de edad se crea un “precedente muy malo”. En este sentido, advirtió de que “lo primero” que hay que enseñar a los niños es que “su deber pasa por cumplir la ley”.

Así se pronunció en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, donde dijo que es “intolerable” que se pueda estar utilizando a niños haciéndoles pegar carteles y que sus profesores les insten a manifestarse a favor del referéndum, tal y como apuntan distintas informaciones periodísticas y ya se está investigando por parte de la Consejería de Educación.

“Cuando se utiliza a niños o menores o se busca su complicidad me parece que es algo que es crear un precedente muy malo”, manifestó, al tiempo que advirtió de que “a los niños y a los que no son tan niños lo primero que hay que enseñarles es que el cumplimiento de su deber pasa por cumplir la ley”.

No obstante, opinó que “no se puede lanzar una sombra de duda sobre todos los profesores”, profesionales que “son absolutamente capitales en el sistema educativo español, que es un gran sistema”. “No quiero, como ministro de Educación, echar una sombra de duda (sobre todos)”, insistió.

