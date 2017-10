CATALUÑA. EL PP DICE QUE MEDIDAS COMO EL 155 DEBEN CONTAR “CON EL MAYOR DE LOS APOYOS POSIBLES”

El portavoz del PP del Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, reconoció este martes que medidas como aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña “tienen que contar con el mayor de los apoyos posibles” para realmente dar una “salida” a una situación en la que “los únicos culpables” son los responsables de la Generalitat.

Hernando hizo estas consideraciones en la rueda de prensa que ofreció en la Cámara Baja tras la reunión de la Junta de Portavoz, al ser preguntado si el Gobierno de Mariano Rajoy estaría dispuesto a aplicar el 155 para frenar el desafío secesionista aunque no cuente con el respaldo de los socialistas.

“Medidas de este tipo creo que tienen que contar con el mayor de los apoyos posibles”, destacó el portavoz parlamentario del PP, al tiempo que pidió “ver cómo evoluciona la situación y ver qué plantean los demás para en cada momento aplicar la medida más oportuna”.

Opinó que si este artículo es adoptado solo por una fuerza política en el Senado, “va a ser difícil que tenga el respaldo” de “la mayoría de la sociedad catalana”. “Y nosotros estamos aquí para crear acuerdos y consensos que supongan una salida a una situación en la que los únicos culpables son precisamente Oriol Junqueras y Carles Puigdemont y su Consejo de Gobierno”.

Hernando puso especial énfasis en la necesidad de defender el Estado de Derecho desde la “unidad” política y, en este sentido, valoró las aportaciones de PSOE y Ciudadanos en torno al pulso separatista, aunque haya discrepancias.

Comentó que “no es bueno en estos momentos tener prisas” y pidió al PSOE que diga exactamente cuáles son las medidas que tiene. Sobre la petición de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy para que negocie “inmediatamente” con Carles Puigdemont, recordó que cualquier negociación ha de tener un “para qué”.

En cualquier caso, afirmó que no le cabe “la menor duda” de que Sánchez es un “aliado” para defender el Estado de Derecho y la soberanía nacional. No obstante, indicó que le gustaría coincidir con el líder socialista “no solo en el diagnóstico, sino también en la terapia a aplicar”.

Por último, expresó su deseo de que la “sensatez” llegara a Pablo Iglesias. “Pero ahí me temo lo peor”, espetó, argumentando que el propio líder de Podemos fue el 1-O “víctima de la manipulación” de las imágenes de las redes cuando compartió fotografías que no correspondían a la jornada de la consulta.

