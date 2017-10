CATALUÑA. CASADO (PP) AFIRMA QUE LA MAYORÍA “TRANQUILA” VENCERÁ A LOS “GOLPISTAS”

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró este sábado que la mayoría “tranquila” de ciudadanos vencerá a los “golpistas” en Cataluña, “porque somos más, porque tenemos la razón y porque la ley está de nuestro lado”.

El dirigente popular hizo estas manifestaciones durante su asistencia a la concentración en defensa de la unidad de España convocada en la plaza de Colón de Madrid por Denaes.

Tras destacar que la manifestación se celebraba “en el corazón de España, en Madrid”, lanzó un mensaje de solidaridad y cercanía a todos los catalanes que se sienten españoles y que “no tienen miedo a las provocaciones, a las amenazas y a los insultos de los independentistas”.

Insistió en que junto a ellos, el Rey de España, el Gobierno y los partidos constitucionalistas se van a mostrar “orgullosos” y van a reivindicar "la ley, la convivencia, la continuidad histórica de España y la Constitución”.

“No están solos, les vamos arropar”, dijo Casado antes de citar que el rey Felipe VI “dejó claro que no se va a aceptar ningún chantaje” y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “ya les dijo que no les va a salir gratis”.

Según el dirigente popular, esta “pesadilla tiene que acabar cuando antes. Los independentistas están arruinando Cataluña, están destrozando la convivencia, están pisoteando la legalidad, han destruido el autogobierno y pretenden debilitar la Constitución”.

Para el portavoz popular, en esta ocasión y al igual que ocurrió “en el 23-F, todos, desde la Corona hasta el último de los españoles, vamos a ganar ante el golpe de los separatistas. Vamos a vencer porque somos más, porque tenemos la razón, y porque la ley está de nuestro lado”.

A su juicio, la España que hoy se está manifestando en las plazas no es silenciosa, “es tranquila, legal y responsable, no quiere ver su país arruinado y apela a la convivencia”, frente a unos separatistas que ocultan que “Cataluña nunca ha sido independiente y nunca va a ser independiente”.

Casado finalizó asegurando que “España es mucho más fuerte” que los separatistas y “la legalidad siempre se abre paso”, por lo que hay que decir “alto y claro ¡basta ya! No van a ganar. Vamos a ganar nosotros”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso