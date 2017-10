CATALUÑA. MAYORAL (PODEMOS): “HOY TOCA SOLICITAR AL PSOE QUE CESE EN SU APOYO A RAJOY EN SU ESTRATEGA SUICIDA”

Google Plus

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, declaró hoy que en esta jornada en la que la Generalitat está queriendo celebrar el referéndum por la independencia que suspendió hace semanas el Tribunal Constitucional, “toca solicitar al PSOE que cese en su apoyo a Rajoy en su estrategia suicida”.

El dirigente de Podemos apuntó en la sede de su partido que “Rajoy y democracia son incompatibles” y centró su escueta intervención en lanzar al PSOE un aviso: “En su mano está dar un paso y echar a Rajoy".

“Hoy toca solicitar al PSOE que cese en su apoyo a Rajoy en su estrategia suicida”, al frente de un Gobierno que “nos está llevando a un callejón sin salida”.

Por este motivo, animó a los socialistas a sumarse a una moción de censura contra el presidente del Gobierno, de la misma manera que lo hizo Unidos Podemos en el Parlamento el pasado mes de junio; una moción que no recabó el apoyo suficiente de la Cámara.

El también miembro de la Ejecutiva de Podemos se mostró “abierto para dialogar” con todas las fuerzas políticas que quieran echar de La Moncloa al “peligro número uno”, que es el PP.

Pese a este llamamiento, y tras ser preguntado al respecto, Mayoral no precisó si se sentarán mañana mismo a hablar con el PSOE para sumar fuerzas y presentar una nueva moción de censura en el Congreso de los Diputados.

Mayoral exigió el “cese inmediato” de la acción represiva contra la población catalana en esta jornada, ante la que expresó su “vergüenza” e “indignación", e indicó que “la España democrática está en contra del recorte de las libertades”.

Por su parte, el coordinador general de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que “si el PSOE quiere elecciones como pide Miquel Iceta, le basta con presentar una moción de censura y las convoca el nuevo Gobierno”.

Domènech realizó estas declaraciones después de que el primer secretario del PSC pidiera a Mariano Rajoy y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoquen “elecciones anticipadas” en España y Cataluña si no son capaces de mantener una “negociación seria”.

Por su parte, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, celebró también en Twitter que “alcaldes y dirigentes del PSC critiquen la represión y den la cara”. Asimismo, dijo que “más vale tarde que nunca” e indicó que los socialistas tienen que dar ese “paso democrático” y presentar una moción de censura.

