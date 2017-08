CATALUÑA. MAROTO (PP) PIDE A SÁNCHEZ QUE SU APOYO SEA “DURADERO” Y EVITE UNILATERALIDAD ANTES DEL 1-O

El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, pidió este martes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que el apoyo que el día anterior expresó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, frente al desafío independentista en Cataluña, sea “duradero” e implique evitar propuestas unilaterales antes del 1 de octubre.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, aseguró que no solo confía en que ese apoyo de Sánchez sea real sino que desea que sea así porque la “inmensa mayoría” de los ciudadanos considera conveniente que en este asunto los partidos constitucionalistas caminen “de la mano y de forma coordinada” al margen de sus diferencias ideológicas.

Por tanto, considera que entre el PP y el PSOE “no debería haber ninguna fisura” ante el independentismo, y precisó en ese punto que desea que el apoyo de Sánchez sea no solo verdadero sino “duradero”, porque hasta ahora “los días pares” estaba con el Gobierno y “los impares hablaba de la España plurinacional”.

Hoy hay apoyo, prosiguió, pero el PSOE tiene previsto presentar en pocos días “medidas unilaterales que no están consensuadas”, en clara referencia a la propuesta de reforma de la Constitución que quieren empezar a abordar en septiembre, antes de la consulta prevista para el 1 de octubre.

El apoyo de Sánchez a Rajoy es “muy positivo”, concluyó Maroto, pero “sería todavía mucho más positivo que fuera duradero de aquí al 1 de octubre”.

NO ALIMENTAR EL "VICTIMISMO"

Maroto defendió el mensaje “tranquilizdor” del Gobierno en el sentido de que hay sobre la mesa medidas “contundentes” y a la vez “prudentes” para frenar ese desafío independentista, dejando claro que no se permitirá la secesión pero a la vez evitando alimentar el “victimismo” que necesitan los nacionalistas.

Maroto subrayó que los independentistas hacen muchas declaraciones pero apenas firman iniciativas, y de hecho no han sometido aún a calificación de la Mesa del Parlamento de Cataluña ni la ley del referéndum ni la de transitoriedad, porque gracias a las medidas del Gobierno tanto los políticos como los funcionarios saben que se arriesgan a consecuencias sobre su patrimonio y su carrera profesional.

Aunque desde la Generalitat aseguran que tienen las urnas para hacer el referéndum, Maroto subrayó que disponer de “un espacio donde poder depositar un papel” es muy diferente de poder extraer conclusiones jurídicas de esa consulta.

En su opinión, los independentistas están intentando “provocar” una respuesta “airada” por parte del Gobierno para alimentar ese victimismo y poder decir a sus seguidores: “¿Veis qué malos son éstos?”. Por ello, insistió, la respuesta será siempre “contundente” pero a la vez “prudente”.

Cs Y LOS "BLOQUES"

Maroto se refirió al día después del 1 de octubre y a la posibilidad de que haya elecciones autonómicas, y preguntado por la sugerencia de Ciudadanos para que Inés Arrimadas lidere a los constitucionalistas, dejó claro que no le gustan esos planteamientos de “bloques” porque implican “dejar a la mitad de la sociedad sin un gobierno que sea de todos”.

Finalmente, sobre las conversaciones entre los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y de ERC, Oriol Junqueras, afeó al primero que recurra ahora a las “reuniones de reservado” que tanto criticaba cuando entró en politica, y expresó su temor a que de una conversación con una de las “figuras más emblemáticas” del independentismo no puedan salir conclusiones positivas para la mayoría.

En todo caso, sobre la posibilidad de que intenten fraguar una nueva moción de censura contra Rajoy, insistió en que los números “son los mismos” que el anterior intento frustrado, y repetirlo solo sería “seguir revolviendo en el mismo puchero para conseguir lo mismo, nada”.

