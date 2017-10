CATALUÑA. PODEMOS PIDE A SÁNCHEZ QUE NO SEA LA “MARIONETA” DE DÍAZ Y RECHACE A RAJOY COMO INTERLOCUTOR “POR INCOMPETENTE Y VIOLENTO”

- Afirman que "no se van a bajar del carro" y mantendrán su hoja de ruta porque “nuestra prioridad es que Rajoy se vaya” del Gobierno. La dirección de Podemos exigió este lunes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que deje de ser la “marioneta” de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díazm y no acepte al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como interlocutor “por incompetente y por corrupto” y porque su actitud es una "ofensa" para todos los demócratas.

Así se pronunció la coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Coordinación del partido criticó a Sánchez por aceptar como interlocutor al “comandante de la represión” en el 1-O.

Por ello, el partido de Pablo Iglesias insiste en que seguirá trabajando para echar “lo antes posible” a Rajoy, porque “soportar este Gobierno pirómano hasta 2020 pondría en peligro a nuestro país”.

Vera sostuvo que “no se van a bajar del carro” en su hoja de ruta y que ahora estarán atentos para preparar “con mucho tacto” la comparecencia parlamentaria de Rajoy en el Congreso.

“Nuestra prioridad es que Rajoy se vaya. Vamos a echar a Rajoy del Gobierno porque no nos queda otra. Un presidente que utiliza la fuerza, los porrazos, los empujones y la sangre para no tomar medidas políticas no es digno de gobernar España. No nos vamos a bajar del carro. Se una a quien se una”, reiteró sobre la posibilidad de que Unidos Podemos presente de nuevo una moción de censura en la Cámara.

QUE SÁNCHEZ “SE RETRATE”

A este respecto, exigió a Sánchez que se “retrate” y diga si es la persona que ganó las primarias socialistas el pasado 21 de mayo “de manera heroica” o si es la “marioneta” de Susana Díaz al posicionarse del lado de Rajoy.

Vera explicó que llevan “semanas” intentando conversar con Sánchez “pero lo que está demostrando es que prefiere reunirse” con el presidente del Gobierno, al referirse al encuentro que mantendrán ambos dirigentes esta tarde en La Moncloa.

Con todo, defendió que el trabajo con los socialistas “continúa” en la mesa de coordinación parlamentaria y que hay “medidas sociales” en las que se están trabajando en el Congreso de manera conjunta.

RAJOY ESTÁ “INHABILITADO PARA DIALOGAR”

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, recalcó que en su partido no apoyan la declaración unilateral de independencia que quiere impulsar Carles Puigdemont al Parlament en los próximos días, pero apuntó que “no es equiparable” tramitar una ley por la independencia “con mandar policías con órdenes de violencia contra la población”. Esto, dijo, “inhabilita” a Rajoy para dialogar.

Por ello, consideró que Rajoy tendría que “irse ya” del Ejecutivo, un paso que a su juicio debería dar antes de que Puigdemont declare unilateralmente la independencia.

Preguntado qué harían si el presidente del Gobierno les llamara para una cita en La Moncloa, Echenique respondió que acudirían aunque con “muy pocas esperanzas” porque dialogar con Rajoy “es algo bastante inútil”.

No obstante, dijo que “tiene todo el sentido del mundo” que Rajoy no les haya llamado para reunirse en La Moncloa, como sí lo harán esta tarde Sánchez y Albert Rivera, porque el jefe del Ejecutivo, agregó, “sabe que jamás vamos apoyar la aplicación del (artículo) 155” de la Constitución en Cataluña.

