CATALUÑA. EN MAREA PIDE A RAJOY QUE NO OPTE NI POR LOS “PORRAZOS” NI POR EL 155

La portavoz de En Marea en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, pidió este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en su comparecencia en la Cámara no plantee soluciones para el desafío independentista en Cataluña a base de “porrazos” ni mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la dirigente de En Marea reclamó que la comparecencia del jefe del Ejecutivo en sede parlamentaria sea “lo antes posible”, al tiempo que pidió que “no obviemos lo que vivimos el domingo”.

Criticó que la democracia quedó hecha “trizas” el pasado domingo, aludiendo a las intervenciones policiales en los colegios electorales, y pidió a Rajoy que explique en el Congreso “cuál va a ser el futuro para Cataluña”, que no pasa ni por la “violencia”, ni por los “porrazos” a los ciudadanos, ni por la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

En este sentido, defendió que Unidos Podemos reúna este miércoles en el Congreso a la 'Mesa de partidos por la libertad, la fraternidad y la convivencia’, en la que volverá a sentar al PDECat, ERC, PNV y Compromís. Podemos ha invitado también al Partido Socialista, aunque no asistirá.

Díaz consideró “una lástima” que el PSOE de Pedro Sánchez no acuda a este encuentro, “una ausencia que nos coloca es una situación muy mala para Cataluña”. Prefirió que Sánchez les acompañe “como un actor fundamental para ser parte de la solución y no parte del problema” y le pidió una vez más alejarse del Partido Popular y de Ciudadanos.

