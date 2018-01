CATALUÑA. EL TENIENTE DE ALCALDE DE COLAU CREE QUE MANTENER EN PRISIÓN A JUNQUERAS DEMUESTRA QUE ES "UN PRESO POLÍTICO"

El teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, interpretó este viernes que, dado que al líder de ERC "se le mantiene en prisión por no acatar la Constitución y por delitos que no existen en Europa", se confirma que es "un preso político".



Asens valoró así, en un mensaje en Twitter, que el Tribunal Supremo haya decidido confirmar la prisión preventiva en la que se encuentra Junqueras, rechazando así el recurso que presentaron sus abogados.

La defensa del exvicepresidente catalán reclamaba su libertad para que pudiera hacer uso del escaño que obtuvo en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Sin embargo, el Supremo ha rechazado este planteamiento, al entender que el recurrente podría reincidir en el intento de secesión por el que está siendo investigado.

"A Oriol Junqueras se le mantiene en prisión por no acatar la Constitución y por delitos que no existen en Europa. Eso es ser un preso politico", sostuvo el 'número dos' de Colau.



