CATALUÑA. GARZÓN LLAMA A ACUDIR A LA MANIFESTACIÓN EN MADRID POR EL DERECHO A DECIDIR

- Para apoyar “los derechos fundamentales que están siendo liquidados por el bloque reaccionario”. El coordinador general de Izquierda Unida y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, llamó este miércoles a participar en la manifestación que ha convocado esta tarde la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir a las 19.30 horas en la Puerta del Sol, que no está autorizada por la Delegación del Gobierno al no haber sido comunicada oficialmente.

En declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, Garzón subrayó que en su grupo están “enormemente preocupados” porque lo que está sucediendo en Cataluña es “de una gravedad indescriptible”. “El Gobierno de Mariano Rajoy se está equivocando radicalmente”, sentenció.

“Es gravísimo que se estén rompiendo las libertades que en nuestro país tanto tiempo ha costado conquistar. Es gravísimo y no es una cuestión meramente de una parte de la sociedad catalana, nos afecta a todos los ciudadanos”, dijo antes de llamar a participar en la manifestación de esta tarde “en apoyo a la defensa de los derechos fundamentales que están siendo liquidados por el bloque reaccionario del PP y Ciudadanos”.

Explicó que la asamblea que Unidos Podemos celebrará este domingo en Zaragoza, a una semana del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, cobra “mucho más sentido después de los acontecimientos verdaderamente preocupantes de hoy, que expresan la necesidad de dar soluciones políticas a un problema político”.

Se refirió así a la operación contra el referéndum ilegal del 1-O que está desarrollando este miércoles la Guardia Civil por orden del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y que se ha saldado, hasta las cuatro de esta tarde, con 14 detenidos y 41 registros.

Finalmente, instó al PSOE a tomar posición “en el lado de la defensa de los derechos fundamentales, que están siendo ahora mismo totalmente liquidados por el bloque reaccionario” y aplaudió su “valentía” al no apoyar ayer la iniciativa que presentó ayer Cs en el Congreso para apoyar la actuación del Gobierno y las instituciones del Estado frente al desafío secesionista.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso