CATALUÑA. MAÍLLO DICE A PUIGDEMONT QUE "AÚN ESTÁ A TIEMPO DE VOLVER ATRÁS"

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, dijo hoy al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que “aún está a tiempo de volver atrás para regresar a la legalidad y a la Constitución y dejar de dividir a la sociedad catalana”.

En declaraciones antes de participar en Camarzana de Tera en los actos con motivo del Día de la Provincia de Zamora, Maíllo dijo que Puigdemont “sabe que este camino no va a ninguna parte y que si continúa así, a partir del martes, será como lanzarse a una piscina sin agua, con consecuencias inevitables”.

“Están haciendo un grave daño a los catalanes, creando una división profunda, no solo en la sociedad, sino también en la economía. Sabemos de cientos de pequeñas y medianas empresas que ya se están yendo. Es un drama y el culpable, el único responsable de lo que está sucediendo, es el señor Puigdemont y todo el Gobierno de la Generalitat, que ha tomado un camino sin retorno que tendrá consecuencias judiciales”, agregó.

Asimismo, indicó que Puigdemont “hace mucho tiempo que no representa a la mayoría de los catalanes” y exhortó a la “mayoría silenciosa” que habitualmente no sale a la calle para que mañana lo haga con la señera, la bandera de España y la europea y “reivindiquen el orgullo de ser catalán, español y europeo”.

En este sentido, pidió a esa mayoría de catalanes “que deje de ser silenciosa, porque la calle es de todos”. “Es el momento de salir a reivindicar el ser catalán, español y europeo y mostrarse en desacuerdo con esta deriva del independentismo que no va a ninguna parte”, declaró.

Añadió que esta movilización ha de servir para pedir a la Generalitat “que pare, que reconduzca la situación, que vuelva a la legalidad y que deje de dividir a la sociedad y a hacer daño a Cataluña” y “para poner de manifiesto que Puigdemont está en minoría y que no representa a la sociedad catalana”.

