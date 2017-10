CATALUÑA. LOURDES CIURÓ DICE QUE REALIZÓ A CONCIENCIA EL CORTE DE MANGAS A TONI CANTÓ

Google Plus

La diputada del PDECat Lourdes Ciuró manifestó este martes a la salida del Hemiciclo que realizó a conciencia el corte de mangas al parlamentario de Ciudadanos Toni Cantó mientras éste hablaba desde la tribuna del Congreso sobre la propuesta del partido naranja de quitar el sueldo a los diputados independentistas por su ausencia en la vida parlamentaria.

“No, no. No se me ha escapado”, manifestó la diputada del PDECat en los pasillos del Congreso al ser preguntada por los periodistas si se le había escapado este gesto. Ciuró explicó brevemente que pensó durante unos segundos realizar un corte de mangas a Toni Cantó y concluyó que “se lo merecía”.

En esos momentos el diputado naranja estaba refiriéndose desde la tribuna del Congreso a la propuesta de Ciudadanos de quitar el sueldo a los parlamentarios independentistas que se han ausentado de la actividad parlamentaria en los últimos días por la situación en Cataluña.

