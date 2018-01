CATALUÑA. EL JUEZ LLARENA TOMARÁ DECLARACIÓN DE NUEVO A FORN Y A LOS `JORDIS´ EL 11 DE ENERO

Google Plus

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tomará de nuevo declaración en calidad de investigados al exconseller catalán de Interior Joaquim Forn y a los responsables de ANC, Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en respuesta a la solicitud que los tres le habían hecho. Su nueva comparecencia se producirá el próximo 11 de enero, a partir de las 9.30 horas, en la sede del Supremo.



Tanto Forn como Sànchez y Cuixart habían solicitado al magistrado declarar de nuevo después de que el Llarena acordara mantenerles en prisión, junto al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. El juez accedió a volver a escucharles una vez celebradas las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Previamente, Llarena había rechazado la petición del 'número dos' de Junts per Catalunya en las elecciones del 21-D, Jordi Sànchez, para hacer campaña en los días previos a los comicios. No autorizó permisos para que pudiera salir a participar en actos electorales y el contacto con medios de comunicación y acceso a Internet del candidato se limitó durante la campaña a los que contempla el régimen ordinario de la prisión.

Sánchez y Cuixart están en la cárcel de Soto del Real desde el 16 de octubre, cuando la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó para ellos prisión provisional sin fianza acusados de sedición por el “asedio tumultuario” en la sede de la Consellería de Economía durante el registro de la Guardia Civil en el marco de una operación contra el referéndum del 1 de octubre.

Forn, por su parte, ingresó en la cárcel de Estremera junto a Oriol Junqueras y otros consellers cesados por el artículo 155 de la Constitución el 3 de noviembre, cuando la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó prisión provisional sin fianza por rebelión.

El magistrado del Supremo, que instruye la causa por rebelión contra los antiguos miembros del Gobierno catalán y los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, acordó mantener en prisión a Sànchez, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquim Forn y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el pasado 4 de diciembre.

En su resolución, el magistrado recuerda que adoptó la medida de prisión por el riesgo de obstrucción a la investigación y de fuga o por la posibilidad de que Sànchez pudiera impulsar movilizaciones públicas violentas, semejantes a las que ya se produjeron los días 20 y 21 de octubre durante el registro del departamento de Economía.

El exconseller Forn pidió que se le volviera a citar a declarar lo antes posible, para responder “profusamente” a todas las cuestiones sobre la causa de que es objeto y no solo para que se revise su permanencia en prisión. Por tanto, el juez entrará a analizar el fondo de la cuestión que se investiga en esta declaración. Previsiblemente citará próximamente al resto de los exconsellers con este mismo criterio.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso