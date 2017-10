CATALUÑA. ZOIDO HACE UN “ÚLTIMO LLAMAMIENTO” A PUIGDEMONT PARA NO LLEVAR A LOS CATALANES AL “PRECIPICIO”

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hizo esta mañana un “último llamamiento” al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a que recupere el “sentido común" y no lleve a sus conciudadanos al “precipicio”, en referencia a la posibilidad de que este martes pretenda declarar la independencia de Cataluña.

Zoido se pronunció de esta forma en el Senado, antes de participar en un homenaje en esta institución a la Policía Nacional con motivo de su festividad, los Santos Ángeles Custodios, que se celebra este mes.

Sobre la comparecencia de esta tarde en el Parlament, en la que Puigdemont puede hacer una declaración de independencia de Cataluña, el titular de Interior hizo un “último llamamiento a la prudencia y a la sensatez” por parte de presidente de la Generalitat.

Pidió a este mandatario autonómico que “dé marcha atrás, que suspenda toda esta deriva que ha venido desarrollando en los últimos meses y que deje de dividir y de enfrentar a la propia sociedad catalana”.

“OFRECIMIENTO” DE AYUDA A LOS MOSSOS

“Que empiece a dialogar”, continuó el ministro, “porque el diálogo tiene que empezar por parte de él con toda la sociedad catalana. Que abandone esta deriva de colocar a la sociedad catalana al borde de un precipicio, saltándose la ley, dejando al margen el Estado de derecho y, sobre todo, prescindiendo de las mínimas normas democráticas”.

Aclaró que esto no era un ultimátum, sino una “recomendación”, puesto que “en estos momentos tan difíciles lo que debe imperar es el sentido común”.

Añadió que el Gobierno de Mariano Rajoy es partidario del diálogo, “pero dentro del marco legal que nos hemos dado todos”, ya que fuera sólo hay “confrontación”. “Aquí no hay más fórmula que acatar la Constitución”, remarcó.

En cuanto a la seguridad este martes en Cataluña, el titular de Interior dijo que su departamento ha hecho un “ofrecimiento” a los Mossos d’Esquadra para ayudar a garantizar que no hay incidentes durante esta jornada. Además, explicó que Policía Nacional y Guardia Civil se están ocupando de garantizar la integridad de las dependencias de organismos del Estado

