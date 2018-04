CATALUÑA. LA SUPUESTA IDEÓLOGA DE LOS CDR QUEDA EN LIBERTAD Y EL JUEZ LE ATRIBUYE SÓLO DESÓRDENES PÚBLICOS

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó hoy dejar en libertad provisional con medidas cautelares a Tamara Carrasco, detenida el pasado martes en Viladecans (Barcelona) como cabecilla de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña. Desoyendo la petición de la Fiscalía, que le imputaba delitos de terrorismo y rebelión, el magistrado le atribuye únicamente un delito de desórdenes públicos.



El juez le impone como medidas cautelares comparecencias todos los lunes en el juzgado de guardia y prohibición de salida del municipio de residencia, salvo para acudir al trabajo si este estuviera fuera de dicha localidad. Además, necesitará autorización judicial para realizar cualquier salida del término municipal, y se le impone prohibición de salida del territorio nacional y obligación de facilitar domicilio y teléfono donde pueda estar localizable.

El juez ha acordado también dictar una orden de detención respecto de la otra persona buscada por la la Guardia Civil y que no ha podido ser localizada hasta el momento. El magistrado ha dictado secreto de sumario.

La mujer, de 34 años, fue arrestada por la Guardia Civil, ante la que se acogió a su derecho a no declarar, y fue trasladada a las dependencias de la Benemérita de Tres Cantos (Madrid). Tamara G.C. llegó sobre las 10.00 horas de la mañana de hoy a la Audiencia Nacional a bordo de un vehículo camuflado, pero su declaración no comenzó hasta las 13.20 horas.

La Guardia Civil realizó el martes una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para detener a los líderes de los Comités de Defensa de la República (CDR). Los agentes registraron el domicilio de Tamara G.C., donde se incautaron de material informático, una agenda, teléfonos móviles y material propagandístico. La operación se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía que la relaciona con un audio difundido en las redes sociales en el que daba instrucciones para realizar sabotajes.

Estas detenciones se enmarcan en la investigación liderada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre los más de 250 Comités de Defensa de la República (CDR) que han venido actuando desde Semana Santa de manera coordinada en Cataluña para cortar carreteras y anular peajes.

En caso de que la Fiscalía no recurra la decisión del juez, éste tendrá que inhibirse en favor del juzgado ordinario que corresponda.



