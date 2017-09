CATALUÑA. PATXI LÓPEZ AFIRMA QUE EL 155 ES “LEYENDA”, AL SER “LA GRAN HERRAMIENTA” PARA UNOS Y “LA GRAN BESTIA PARDA” PARA OTROS

- Ve “muy preocupante” la “manipulación” en la sociedad catalana con niños haciendo pancartas. El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, afirmó este jueves que la aplicación del artículo 155 de la Constitución se ha convertido en “leyenda”. “Para unos es la gran herramienta del Estado de Derecho para preservarse y para otros la gran bestia parda, el demonio con cuernos”.

Así se expresó en una entrevista en RNE recogida por Servimedia en la que insistió en que no es “ni una cosa ni la otra” porque en “España no se puede suspender una autonomía, sería anticonstitucional”. Explicó que el 155 permite hacerse con alguna competencia, después de justificarse y de que el Senado lo aprobara por mayoría absoluta. “¿Para qué posicionarnos sobre hipótesis que generan una bola de nieve, que es alimentar a unos y otros extremos?”, se preguntó.

Asimismo, el expresidente del Congreso manifestó que le parece “muy preocupante” algunas de las “cosas tremendas” que está viendo estos días en Cataluña, como a “niños haciendo pancartas”.

ENFRENTAMIENTO

“En Cataluña, lo más preocupante es la división y la fractura social, el enfrentamiento de ciudadanos. Y quién está al frente de un gobierno tiene una primera obligación, que es unir, sumar, no ir y enfrentar, y esto es lo que no se está cumpliendo por parte del independentismo que gobierna en Cataluña”, sentenció.

López denunció así que “una de las mayores dejaciones de responsabilidades” por parte del Govern catalán ha sido “socializar el conflicto”. Por ello, cree que el domingo no habrá referéndum pero se dará "un paso más” en la división, aunque no espera “ningún atisbo de enfrentamiento físico”.

“El domingo, simplemente será un paso más en la confrontación, en la división y la fractura social, porque referéndum no va a haber, movilizaciones podrá haber porque un referéndum cuando no es legal, no tiene garantías, ni censo, ni nadie va a vigilar la limpieza del proceso, no es un referéndum y, por tanto, lo único que se conseguirá es seguir ahondando en esa fractura social”

El PSOE defiende, dijo, con “mucha firmeza la legalidad”, porque es la que da soporte al sistema democrático "y también tiende la mano para que hablemos entre todos. Siempre nos tiene que quedar la palabra”, apuntó.

NO ES DEMOCRACIA

El exlehendakari vasco entiende que un país se basa en el acuerdo "entre los que pensamos diferentes, nos sentimos de manera diversa y pactamos las reglas del juego, el marco de convivencia, el progresar todos juntos”.

A este respecto, indicó que “lo fundamental” en un país en el que hay nacionalismos es ser capaces de llegar a un pacto “en el que reconozcamos a España como un país que da acomodo a todos estos sentimientos y diversidad”. “El problema es que el independentismo en Cataluña hoy está practicando lo contrario” y “en lugar de sumar” identidades diversas “las está enfrentando”.

Sobre la respuesta a esta situación, declaró que la Justicia se legitima también por la “proporcionalidad” de sus decisiones y la “inteligencia” de las mismas, al tiempo que dijo que “los Mossos, como fuerza del Estado, tiene que velar por el cumplimiento de esas decisiones proporcionadas de la Justicia”. A este respecto, confió en que “todos los que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley, lo hagan”.

“Por mucho que chillen democracia, por muy grandes que pongan las letras de la palabra en sus pancartas, no hay nada legítimo en democracia si no está sustentado en la legalidad. No es un capricho, la ley es el acuerdo que hacemos, entre otras cosas para limitar el poder, para que nadie que tenga el poder pueda hacer lo que quiera. Y hay mecanismos en el Estado de Derecho, a través de la Justicia, para que eso se cumpla y por eso el PSOE va a defender toda esa legalidad”.

