CATALUÑA. LESMES AFIRMA QUE LA APLICACIÓN DEL 155 DEBE SER “PROPORCIONAL Y AJUSTADA”

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aseguró este jueves en relación a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que "las medidas deberán ser proporcionales y ajustadas al restablecimiento del orden constitucional y estatutario cuando éste haya sido vulnerado. No deben ir más allá, pero tampoco quedarse cortas".

Lesmes hizo estas manifestaciones en el marco de la celebración de la Jornada de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo. Tras puntualizar que las medidas concretas le corresponde adoptarlas al Gobierno, explicó que el artículo 155 de la Constitución es un "precepto abierto" que lo único que hace es autorizar al Senado permitir al Gobierno la adopción de medidas que posibiliten el restablecimiento del orden constitucional o estatutario cuando haya podido ser vulnerado. Las medidas concretas que se articulen, añadió, "es competencia del Gobierno proponerlas y al Senado autorizarlas".

Además, negó que los presidentes de las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómniumm Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, sean presos políticos. “España lleva 40 años de democracia en los que nadie ha estado encarcelado por sus ideas políticas. (…) Puede que haya políticos encarcelados, pero no es como consecuencia ni de su actividad política ni de sus ideas políticas, sino por hechos contrarios a la ley de la que no están exentos los políticos”.

