CATALUÑA. PODEMOS: “LO ÚNICO QUE DARÍA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA SERÍA UN REFERÉNDUM PACTADO”

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, reiteró este martes que “lo único que daría legitimidad democrática para tomar una decisión política es que la ciudadanía hable directamente en un referéndum pactado” y advirtió de que no existe esa legitimidad ni para una declaración unilateral de independencia ni para que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución.

La dirigente de Unidos Podemos dijo en declaraciones en TVE, recogidas por Servimedia, que todas las miradas van a estar puestas en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecerá esta tarde en el Parlament “para informar de la actualidad política”.

Ante una hipotética declaración de independencia por parte del mandatario catalán, Montero afirmó que el Gobierno tendría que “sentarse a negociar un referéndum pactado y con garantías” con la Generalitat para dar salida a este conflicto.

“Lo único que daría legitimidad democrática para tomar una decisión política”, dijo, “es que la ciudadanía hable directamente en un referéndum pactado”, y advirtió de que no existe esa legitimidad ni para una declaración unilateral de independencia ni para que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución.

Acto seguido, aseguró que, “ocurra lo que ocurra” esta tarde, va a ser necesario “el diálogo no en abstracto, sino en concreto”.

Al mismo tiempo, exigió a PP y Ciudadanos “que se distancien públicamente de la extrema derecha”, que ha estado en las últimas manifestaciones, como la que tuvo lugar ayer en Valencia con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. El partido morado, incluido su secretario general, Pablo Iglesias, denunció a través de Twitter que quienes ayer “agredieron” a la gente en Valencia “sólo tienen un nombre: fascistas”.

“Europa ya echó al fascismo el siglo pasado y eligió la democracia”, continuó Montero, para seguidamente cargar contra PP y Ciudadanos y decirles que están cometiendo la “irresponsabilidad” de colocarse al lado de esa extrema derecha. “Los demócratas somos antifascistas”, apostilló.

