CATALUÑA. COLAU LLAMA A JUZGAR LA "IRRESPONSABILIDAD" DE JUNTS PEL SÍ EN LAS URNAS Y NO CON LA CÁRCEL

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendió este miércoles "confrontar la irresponsabilidad del Gobierno de Junts pel Sí en las urnas con argumentos, no en la cárcel".

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, Colau se mostró así contraria al posible encarcelamiento de los miembros del Gobierno catalán depuesto en virtud del artículo 155 de la Constitución, y a quienes la Fiscalía imputa delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

A la vez, dejó entrever que Catalunya en Comú no participará de ninguna alianza con los independentistas ante las elecciones catalanas convocadas por el Gobierno central para el 21 de diciembre.

"Quiero confrontar la irresponsabilidad del Gobierno de Junts pel Sí en las urnas con argumentos, no en la cárcel. En política no hay venganza", escribió la alcaldesa.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso