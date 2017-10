CATALUÑA. LOS JUZGADOS DE GUARDIA TIENEN 11 DILIGENCIAS ABIERTAS, CINCO DE ELLAS CONTRA LOS MOSSOS POR NO IMPEDIR LAS VOTACIONES

Los juzgados de guardia en Cataluña tenían un total de 11 diligencias abiertas por asuntos relacionados con la celebración del referéndum ilegal. Varias están relacionadas con el delito de desobediencia y cinco van dirigidas contra la actuación de los Mossos d´Esquadra por no impedir las votaciones, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La información se refiere a las actuaciones registradas hasta las 17.00 horas de este domingo. En concreto, el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha abierto diligencias previas por la denuncia de un particular contra los Mossos por inactividad en un colegio abierto para votar y otra más por una denuncia por lesiones contra la policía.

El juzgado número 3 de El Vendrell ha abierto diligencias previas por una denuncia contra la Generalitat por el uso de datos personales sin permiso, por otra denuncia contra Mossos d’Esquadra por no actuar en un CAP que ha abierto para votar y por dos denuncias más por votaciones ilegales.

Por su parte, el juzgado de instrucción número 2 de La Seu d’Urgell ha abierto diligencias por desobediencia a las medidas acordadas por la magistrada instructora de la sala Civil y Penal del TSJCat en el marco de la querella presentada por la Fiscalía contra el Gobierno de la Generalitat que ordenaba impedir la utilización de locales públicos para la preparación del referéndum y requisar todo el material relacionado. Al ponerse en conocimiento del juzgado que se ha permitido la votación en, al menos, siete emplazamientos el juez titular ha pedido información a Mossos.

El juzgado número 4 de Lleida tiene abiertas diligencias por esos mismos motivos en relación con los espacios designados en Lleida como colegios electorales y también solicita información a la policía autonómica.

El juzgado número 7 de Cerdanyola del Vallès ha abierto diligencias previas por denuncias de particulares contra Mossos d’Esquadra por inactividad en un colegio abierto para votar, también por un delito de desobediencia, sobre los que se solicita información a los Mossos.

Finalmente, el juzgado número 1 de Santa Coloma de Gramenet ha abierto diligencias previas por o una denuncia de un particular contra Mossos d’Esquadra por inactividad en un colegio abierto para votar.

