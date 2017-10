(AVANCE) CATALUÑA. RAJOY JUSTIFICA LA PUESTA EN MARCHA DEL 155 PORQUE “NO HAY ALTERNATIVA”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justificó este viernes ante el Senado la aplicación del artículo 155 en Cataluña porque “no hay alternativa” y subrayó que este mecanismo es “legal”, “democrático” y “aprobado por todos los españoles”.

“Esto no es serio”, sostuvo el jefe del Ejecutivo ante el Pleno del Senado, que este viernes previsiblemente autorizará al Gobierno a aplicar el paquete de medidas que aprobó el Consejo de Ministros el pasado sábado.

Se refirió a la actitud del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al decir que “no puede tratar así a la gente”. Un gobierno de cualquier país, continuó, no puede asistir “impertérrito” como si no hubiera sucedido una circunstancia como ésta y le reprochó que ha tenido “oportunidades de sobra” para salir de esta situación. “La última especialmente desafortunada”, dijo en alusión a la incertidumbre generada en la jornada de ayer, en la que el presidente autonómico barajó la posibilidad de convocar elecciones autonómicas anticipadas.

Con todo, afirmó que “no hay alternativa”, defendió que el 155 es un mecanismo “legal”, “democrático” y “aprobado por todos los españoles” y justificó su puesta en marcha diciendo que “no hay otro remedio posible” cuando en este caso la situación es “contraria” a los intereses generales.

“No es este un asunto baladí”, aseguró. “No es lo mismo la existencia de una declaración de independencia que la inexistencia de la misma. Era necesaria una aclaración por su parte y no era difícil la respuesta”, matizó el presidente del Gobierno.

