CATALUÑA. CATALÁ ASEGURA QUE LA JUSTICIA ALEMANA SÓLO HA TOMADO UNA “PRIMERA DECISIÓN” SOBRE PUIGDEMONT

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este jueves que la Justicia alemana sólo ha tomado una “primera decisión” sobre la extradición de Carles Puigdemont y que el proceso será “largo”, en referencia a que el Tribunal de Schleswig-Holstein haya decidido no entregar al expresidente catalán por rebelión y analizar si es posible hacerlo por malversación de fondos públicos.



Catalá se refirió a esta cuestión esta tarde en Madrid, al acudir al Club Siglo XXI al presentar a Pere Huguet, presidente de la Asociación Catalana de Juristas Llibertats.

Preguntado por la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein sobre Puigdemont, el ministro afirmó que es “una manifestación del funcionamiento de la Justicia independiente, aquí en España, en Alemania y en todos los países de la UE”.

No obstante, el titular de Justicia indicó que la extradición del expresidente catalán desde Alemania “es un proceso judicial largo, que tiene sus tiempos”. “Vamos a esperar a que finalice, es una primera decisión, de ahí se deriva un proceso jurisdiccional en el que hay diversos recursos”, afirmó el ministro.

“HAY QUE RESPETAR LOS TIEMPOS”

“Veremos cuál es la decisión final y cuál es el enjuiciamiento que se produce en España. Hay que respetar los tiempos y la independencias de los jueces”, aseguró el titular de Justicia.

En este sentido, Catalá explicó que la decisión de este jueves del Tribunal de Schleswig-Holstein es recurrible por la Fiscalía alemana, que es la que hizo suyos los argumentos de la Fiscalía española y del Tribunal Supremo, tras lo cual planteó extraditar a Puigdemont a España por rebelión y malversación de fondos públicos.

El ministro indicó que la Fiscalía alemana, al tramitar la petición española, “validaba” los argumentos planteados por el juez Pablo Llarena. Asimismo, se refirió a que ni España como Estado ni su Gobierno pueden recurrir la decisión de este jueves, puesto que no son parte en el proceso de extradición.



