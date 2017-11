CATALUÑA. VALLS AFIRMA QUE LA JUSTICIA ESPAÑOLA ES “INDEPENDIENTE” Y HA ACTUADO “COMO DEBE”

El exprimer ministro francés Manuel Valls mostró este martes su convencimiento de que la justicia española es “independiente” y ha actuado “como debe” al ordenar el encarcelamiento del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y ocho exconsejeros del Govern.

Así se pronunció Valls en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, en la que dejó claro que “no se puede hablar de un espacio judicial europeo si no se entrega” al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bruselas, donde comparecerá el próximo 17 de noviembre ante la Cámara del Consejo de Bruselas para que este órgano examine la petición de extradición a España.

El exprimer ministro francés subrayó que “como hijo de catalán” considera lo que está sucediendo actualmente con el desafío independentista es “lo más grave que ha pasado en España desde la muerte de Franco”.

Reconoció que “este es un asunto español”, si bien concedió que los dirigentes europeos “reaccionaron tarde ante este falso referéndum” (en relación al celebrado el pasado 1 de octubre).

“Todos tenemos una responsabilidad, los que amamos a España debemos intervenir en este debate para clamar por la unidad española”, dijo.

Afeó a los Estados miembros que no hubiesen advertido a los catalanes de que la idea de la independencia era un “callejón sin salida” y aseveró que una Cataluña independiente “no estaría ni en Europa ni en la zona euro”. “Organizar un referéndum y proclamar un república es salir de España y Europa”, sentenció.

A su vez, Valls manifestó que la situación actual es “ridícula”, ya que son momentos en los que “hay que estar a la altura de la responsabilidad” y los catalanes, dijo, “han creado una situación muy grave”.

Al mismo tiempo, aseveró que “todo el mundo sabe que España es muy democrática”, por lo que “no se puede hablar de dictadura ni de presos políticos”.

Explicó que si en Francia una región decide organizar una consulta no prevista en la Constitución para independizarse, “yo tendría la misma actitud que el Gobierno, porque no es política, es sedición”.

Respecto de las críticas que algunos líderes belgas han lanzado hacia la gestión del Gobierno español del desafío independentista, comentó que tanto la justicia como el Ejecutivo de Bélgica “deben de saber que Europa es un Estado de Derecho”.

Por último, celebró que Francia haya salido de “una situación difícil”, en la que la extrema derecha podría haberse alzado con el poder, y se felicitó de la “suerte” que tiene el país por contar con un presidente como Emmanuel Macron.

