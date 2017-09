CATALUÑA. CATALÁ RESPONDE A JUNQUERAS QUE SU RECURSO NO SUSPENDE LA INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS CATALANAS

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, respondió hoy al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que sigue vigente la intervención de las cuentas catalanas para evitar el referéndum “ilegal” del 1 de octubre, ya que el recurso presentado por la Generalitat no suspende el acuerdo que adoptó el pasado viernes el Consejo de Ministros.

Catalá se refirió a esta cuestión en declaraciones a los periodistas en Cuenca, donde participó en los actos con motivo de la festividad de San Mateo.

El titular de Justicia fue preguntado por el hecho de que Junqueras dijera este martes que la intervención de las cuentas catalanas por el 1-O está suspendida después del recurso presentado por la Generalitat ante el Tribunal Supremo.

Este recurso va dirigido contra el hecho de que el Gobierno acordara el viernes pagar directamente a los proveedores y funcionarios de la Generalitat para que no se destine dinero al 1-O. Además, se dio al Ejecutivo de Carles Puigdemont un plazo de 48 horas, que termina este martes, para adoptar un “acuerdo de no disponibilidad” de gastos que no sean los servicios esenciales y el pago de los empleados públicos.

“SENTATO” Y “RAZONABLE”

A este respecto, Catalá dijo que el Supremo ya dio la razón al Gobierno este pasado viernes cuando la Generalitat recurrió el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros sobre las cuentas catalanas. El ministro destacó que ya en esa resolución el Alto Tribunal rechazó medidas “suspensivas” contra la decisión del Ministerio de Hacienda.

Según el titular de Justicia, lo que ha dicho el Supremo sobre el recurso de la Generalitat es “que se va a estudiar”, no que suspenda la decisión del Gobierno. Además, el ministro dijo que “está muy bien” que al Gabinete de Puigdemont, a pesar de promover un referéndum “ilegal”, le quede “un punto de sentido común” y sepa que “cuando hay un debate entre un Gobierno y otro, ahí hay un tribunal para darle la razón a quien la tenga”.

Además, Catalá defendió que la supervisión de las cuentas catalanas para evitar que se destine dinero al 1-O es una medida puesta “en razón”. Argumentó que se trata de “algo tan razonable” y “tan sensato” como evitar que “los impuestos de los españoles y los catalanes se destinen a pagar los servicios públicos y no procesos que han sido declarados ilegales y contrarios a nuestra Constitución”, por el referéndum secesionista.

