CATALUÑA. JUNQUERAS ESGRIME ANTE EL SUPREMO LA “VÍA DIALOGADA” PARA QUE LE DEJEN SALIR DE PRISIÓN

El exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras esgrimió este jueves ante el Tribunal Supremo la “vía dialogada” para superar la crisis de Cataluña, argumento que usó para tratar de convencer a los magistrados de que acuerden su libertad provisional en la causa que tiene abierta por rebelión y otros delitos.



Junqueras tomó la palabra al final de la vista, que se inició a las 10.30 horas en el Supremo y que concluyó, tras algo más de horas, hacia la una de la tarde.

El desarrollo de la sesión fue explicado a los medios de comunicación por el abogado del expresidente de la Generalitat, Andreu Van den Eynde, y por el letrado de Vox y representante de la acción popular, Javier Ortega.

Estos letrados aseguraron que los magistrados que formaban el tribunal (Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge) les trasladaron que comenzarán a analizar la situación de Junqueras al finalizar la vista, aunque no hay certeza de que puedan comunicar su decisión este mismo jueves.

SOLUCIÓN “BILATERAL”

Sobre la intervención final de Junqueras en la vista, su abogado explicó que el exvicepresidente catalán pidió ser puesto en libertad para representar a los catalanes que votaron a ERC en las elecciones del 21 de diciembre.

Además, el exvicepresidente esgrimió la “vía dialogada” y “bilateral” como forma de hacer frente a la crisis en Cataluña, al tiempo que señaló que su apuesta por una solución pacífica forma parte de sus “creencias personales y morales”.

Al mismo tiempo, Van den Eynde se refirió a que las posibilidades de que su cliente sea excarcelado son “infinitas” si los magistrados tienen en cuenta sólo el “punto de vista técnico” y no consideraciones políticas, como que se defienda la independencia de Cataluña para crear una república.

Este letrado también explicó que, en la defensa de su recurso de excarcelación, puso de manifiesto que no hay riesgo de que Junqueras pueda reincidir en los delitos de los que se le acusa y por los que están en prisión provisional, como la rebelión o la sedición, ya que fue destituido de su cargo en la Generalitat al aplicarse el artículo 155 de la Constitución.

“PRUEBAS CONTUNDENTES”

Por su parte, Javier Ortega, que lleva la representación de Vox como acción popular, explicó a los periodistas que el discurso “victimista” del ‘exnúmero dos’ de la Generalitat no le había convencido y siguen defendiendo que el exmandatario autonómico debe continuar en prisión.

Según Ortega, aunque Junqueras se reivindicó como “hombre de paz” y partidario del diálogo, las pruebas indican lo contrario. Citó, en este sentido, el llamado documento “#EnfoCATs”, que fue incautado durante un registro ordenado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. En este fichero se habla de que los independentistas crearon un “comité estratégico” para la secesión que no descartaba “violencias y tumultos” para llegar a este fin.

El abogado de Vox afirmó que este elemento y otros existentes en la causa evidencian que hay “pruebas contundentes” de que Junqueras y otros dirigentes independentistas actuaron como una organización delictiva “al servicio de un golpe de Estado”.

También destacó que el exvicepresidente catalán, en la vista de esta mañana, no acató expresamente ni la Constitución ni la legalidad española y que sus referencias a la paz y al diálogo carecen de valor jurídico para facilitar su puesta en libertad.



