CATALUÑA. JUNQUERAS PEDIRÁ UN APLAZAMIENTO DE LAS DECLARACIONES

El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras va a pedir el aplazamiento de las declaraciones por falta de tiempo para preparar su defensa, según indicaron fuentes jurídicas.

Junqueras, el primero que llegó a la Audiencia Nacional este jueves, aún no ha comparecido ante la juez Carmen Lamela. El exconsejero de Presidencia Jordi Turull ha sido el primero en declarar por los delitos de rebelión, sedición y malversación de los que le acusa la Fiscalía tras la aprobación de la declaración unilateral de independencia en el Parlament. Su comparecencia comenzó a las 09.50 horas

Poco más de 20 minutos duró su comparecencia, de la que por el momento no ha trascendido su contenido. En el momento de redactar esta noticia ya estaba declarando el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull.

Al filo de las nueve de la mañana habían llegado a la sede de la Audiencia Nacional ocho de los consejeros y el exvicepresidente, Oriol Junqueras. Siete de ellos llegaron juntos y fueron recibidos con una ovación del grupo de diputados, senadores y simpatizantes independentistas que acudieron a apoyarles.

Escasos minutos más tarde, llegó en solitario el exconsejero Santi Vila, que dimitió antes de que se produjera la votación de la declaración unilateral de independencia y una vez que el expresidente catalán Carles Puigdemont decidiera no convocar elecciones. Con su llegada se hizo el silencio más absoluto entre los manifestantes.

La sorpresa fue la comparecencia de la exconsejera de Gobernación catalana, Meritxell Borràs, una de las que se desplazó a Bruselas con el presidente la Generalitat depuesto, Carles Puigdemont.

También acudieron a la hora prevista Raul Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Ruiz. En cambio los exconsjeros Lluis Puig, Clara Ponsatín, Toni Comín y Meritxell Serret continúan en Bélgica desobedeciendo la orden judicial.



