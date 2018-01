CATALUÑA. EL ABOGADO DE JUNQUERAS ENSALZA SU INOCENCIA Y AFIRMA QUE TRAS SU DECLARACIÓN EN EL SUPREMO “TOCA LA LIBERTAD”

El abogado Andreu Van den Eynde, que lleva la defensa de Oriol Junqueras, ensalzó este jueves la inocencia de su cliente y dijo que, tras intervenir en la vista de esta mañana en el Tribunal Supremo para estudiar su petición de ser excarcelado, “toca la libertad”.



“Está bien. Con las circunstancias de hoy y con el derecho que le ha otorgado el Tribunal de estar presente, él toca la libertad. Por lo tanto, para alguien que está en una prisión, días como hoy son días de abstracción del confinamiento y de una situación muy precaria”.

Van den Eynde se pronunció de esta manera a las puertas del Tribunal Supremo donde este jueves se desarrolló la vista que estudia la petición de excarcelación mientras se sigue instruyendo la causa contra Junqueras por rebelión, sedición y otros delitos.

El abogado del vicepresidente de la Generalitat cesado subrayó que su cliente es inocente porque en todo momento ha defendido una política de “diálogo” y de “pacto”, y no de “táctica”. Junqueras, explicó, solicitó ante el magistrado del Alto Tribunal Pablo Llarena estar en libertad para poder representar a los votantes que votaron a ERC en las elecciones de diciembre.

“El día en el que Junqueras tenga que ir al Parlament, en el que tenga que efectuar una votación… En cada uno de esos hechos, los abogados vamos a tutelar los derechos de Junqueras y de sus votantes”, defendió Van den Eynde.

En este sentido, informó que pedirá al juez Llarena el cambio de prisión para Junqueras a una cárcel de Cataluña si no decide dejarlo en libertad. Asimismo, indicó que defenderán la inocencia de Junqueras “en cualquier fase” y “esté donde esté”.

“Lo político está preñando todo el discurso. Nuestra línea es que no hemos venido a discutir de política, este no es el foro. Hemos venido a discutir del derecho a la libertad, del derecho a estar con los familiares, del derecho a la representación política, y de la necesidad de que esa colección de derechos pese más que un riesgo incierto de explosión violenta, que es muy improbable”, zanjó.



