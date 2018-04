CATALUÑA. JUNQUERAS NIEGA HABER COMETIDO DELITOS, EN LA DECLARACIÓN INDAGATORIA DEL SUPREMO

Google Plus

El que fuera vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras negó hoy haber cometido delito alguno durante el `procés´, en el curso de la declaración indagatoria ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, durante la cual le entregó en mano el auto de procesamiento por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.



La declaración indagatoria se prolongó por espacio de media hora, en la que el juez hizo entrega del auto a Junqueras, que fue trasladado desde la prisión de Estremera a los calabozos de la Audiencia Nacional, y desde allí al Supremo.

Al inicio de la sesión, Junqueras comunicó al magistrado que no iba a responder más que a su abogado, por lo que ni la Fiscalía, representada por Javier Zaragoza, ni la acusación popular, ni las defensas fueron autorizadas a formular pregunta alguna.

La defensa de Junqueras insistió en que el vicepresidente no ha incurrido en delito alguno y que los hechos que se le atribuyen en el auto de procesamiento no se sustentan en datos racionales. En el momento de redactar esta información estaba ya declarando Jordi Sànchez, expresidente de la ANC.

A partir de este lunes, el Tribunal Supremo vuelve a citar a los 25 procesados en la causa del 'procés' para la declaración indagatoria. De ellos, sólo acudirán 18, ya que el resto están huidos fuera de España. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras fue el primero en acudir a este procedimiento que se celebrará de lunes a miércoles. Tras él, el juez Pablo Llarena escuchar a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart, y el martes declararán los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva.

Ya el miércoles están citados en el Tribunal Supremo Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell. Los tres entraron en prisión el 23 de marzo después de comunicárseles que estaban procesados por rebelión. El resto de procesados irán pasando ante el juez a lo largo de la semana.

La declaración indagatoria se toma a los acusados una vez ya se ha dictado auto de procesamiento y tiene como objetivo confirmar los hechos que se relatan con la versión del acusado.



