CATALUÑA. EL PP DICE QUE NO PASARÁ “NI UNA” A LOS “IRRESPONSABLES” QUE GOBIERNAN CATALUÑA COMO SI FUERA UN RÉGIMEN “TOTALITARIO”

El Partido Popular avisó este lunes de que no pasará “ni una” al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que, a su juicio, debe comparecer en un Pleno extraordinario del Parlament para dar explicaciones sobre las declaraciones del exsenador de ERC Santiago Vidal y decir “por qué incumplen la ley y por qué se están metiendo en la declaración de la Renta de los catalanes”.

En rueda de prensa en la sede nacional del PP, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, dijo que es “muy importante que aquellos irresponsables que están perjudicando el día a día de sus paisanos catalanes deben comparecer en el Parlamento de Cataluña no solo para hacer soflamas a favor de la independencia”.

La dirección nacional respaldó así la petición del coordinador general del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, en la que pide al PSC que se posicione para que Puigdemont tenga que dar explicaciones en un pleno extraordinario y monográfico sobre esta situación “preocupante” que se ha puesto de manifiesto tras las afirmaciones de Vidal.

Según Casado, los responsables de la Generalitat deben decir en el Parlament “por qué incumplen la ley, por qué se están metiendo en la casa de la gente, por qué se están metiendo en la declaración de la Renta de los catalanes y por qué están mandando informes de quién piensa de una forma o de otra”.

“Eso es más propio de regímenes totalitarios y esperemos que eso no esté sucediendo en Cataluña”, recriminó el vicesecretario popular, antes de señalar “con firmeza” que el Estado de Derecho en España “va a seguir ejerciendo sus responsabilidades” a través de la Fiscalía, los tribunales y la Agencia de Protección de Datos.

Casado se quejó de que la Generalitat “baila al son de la música de la CUP” y criticó que en muchos casos la sociedad catalana está siendo “rehén” de un Gobierno “irresponsable” que está “agrediendo sus derechos individuales” por la “quimera” que, a su entender, es el proceso soberanista.

Además, indicó que es “absolutamente inaceptable” que un responsable público de la Generalitat como es el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, hablase también en una conferencia hace un mes de que se está construyendo un banco de datos de los contribuyentes.

Por último, Casado aseguró que el partido que lidera Mariano Rajoy seguirá velando por que “este tipo de ilegalidades en Cataluña no queden impunes”. “El Estado de Derecho va a impedir cualquier fractura social, política y en la soberanía nacional que los irresponsables gobernantes de la Generalitat pretendan”, zanjó.

