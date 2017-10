CATALUÑA. EL PSOE VE UNA “IRRESPONSABILIDAD INACEPTABLE” LA PROPUESTA DE JUNTS Y LA CUP DE INICIAR EL CAMINO A LA REPÚBLICA

Google Plus

- Los socialistas no participarán en el debate en el Parlament. El PSOE ve una “irresponsabilidad inaceptable” la propuesta en el Parlamente de Junts pel Sí y la CUP de iniciar un proceso para proclamar la independencia porque es la “culminación de un despropósito que fractura a la sociedad catalana y supone una irresponsabilidad inaceptable”.



Así responden fuentes socialistas a la propuesta de Junts pel Sí de iniciar un proceso constituyente para proclamar la república. En la propuesta, presentada en el Parlament para debatir y votar en la sesión de este viernes, fija un plazo de 15 días para la constitución de un "consejo asesor del proceso constituyente".

A los socialistas “ni siquiera decepciona” esa propuesta “porque sólo decepciona aquel de quien esperas algo, y ya no es el caso”, aseveran dichas fuentes.

Esta propuesta es “su enésima huida hacia la nada, el enésimo portazo a la razón” y de ahí el rechazo de los socialistas “con todos los adjetivos” a la propuesta de Junts Pel Sí y la CUP, que consideran que es la “culminación de un despropósito que fractura a la sociedad catalana y supone una irresponsabilidad inaceptable”.

El líder del PSC, Miquel Iceta, anunció por Twitter que “abandonarán el hemiciclo para no darle apoyo” al debate en el Parlament en el que, previsiblemente, se apoyará esa iniciativa de Junts y la CUP. Iceta recordaba en el mensaje que el presidente Carles Puigdemont “ayer hablaba de evitar un error espectacular. Es la propuesta de Junts y la CUP”.

