CATALUÑA. EL PP IRONIZA CON QUE NI LA MUJER DE PUIGDEMONT SABE SI DECLARARÁ LA INDEPENDENCIA

Google Plus

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ironizó este martes afirmando que seguramente ni la “señora” del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, sabe con certeza si esta tarde habrá una declaración unilateral de independencia (DUI) en el Pleno del Parlament en el que se dará cuenta de los resultados del referéndum ilegal del 1-O.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, Hernando volvió a pedir a Puigdemont y sus socios en el Gobierno autonómico que “paren ya esta locura” y “frenen esta deriva”, basándose en que “nunca tan pocos han hecho tanto daño” a los catalanes.

“No puede ser que sigan empecinados en un proyecto que lleva a Cataluña a ser un territorio aún más pobre, más inestable y cada día con más problemas”, opinó, al tiempo que les advirtió de que “este no es el camino” y que es su actitud la que ha provocado que empresas y bancos cambien su domicilio social.

En este punto, reclamó a los dirigentes de la Generalitat que “aprovechen el poco tiempo que les queda” para cambiar su posición abandonando a los “radicales” y volviendo a la Constitución, al Estatut, al ordenamiento jurídico y al respeto a la democracia y a las libertades.

Preguntado sobre qué cree que ocurrirá esta tarde en el Pleno del Parlament en el que Puigdemont ha pedido comparecer, Hernando bromeó con que no es “profeta” y carece de los “poderes” para adivinar si Puigdemont declarará la independencia o cómo lo hará. “Decir lo que va a hacer el señor Puigdemont dudo que lo sepa ni su señora en estos momentos”, ironizó.

En cualquier caso, ratificó que el Gobierno y el Estado de Derecho cuentan con “todas las herramientas a su alcance” para hacer frente a este “golpe antidemocrático”. Los mecanismos disponibles, prosiguió, son “suficientes” y “no se basan solo en una parte de la Constitución o en un artículo de la Constitución, sino en todo el marco constitucional”.

Pese a que haya “algunos” empecinados en que “alguna parte” de la Constitución puede actuar como “bálsamo”, alertó de que “esto es algo más complejo”, porque para frenar esta crisis se requieren “un cúmulo de medidas” por parte del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. “Cada poder del Estado debe actuar de forma precisa”, apuntó.

En este punto, subrayó que el PP espera contar con el apoyo del PSOE y Ciudadanos en las propuestas que haga el Gobierno frente a la posible “culminación del golpe al Estado” que puedan formular esta tarde los independentistas en la Cámara autonómica.

Por último, criticó el “absentismo” del PDECat y ERC en el Congreso al retirar el texto de sus mociones de esta tarde. Se trata, valoró, de un “incumplimiento con sus obligaciones y un cambio de postura que no sabemos a qué se debe” y que supone “faltar a la cortesía parlamentaria”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso