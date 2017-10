CATALUÑA. GARZÓN INTERPRETA QUE AÚN NO SE HA ACTIVADO EL 155 Y VE “BUENA IDEA” QUE PUIGDEMONT ACLARE SU POSICIÓN

- “Se ha ganado tiempo y se ha alejado la euforia de quienes pretendían una DUI o el 155”, afirma el líder de IU. El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, valoró este miércoles que “no ha habido 155” y lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy es pedir “una señal de aclaración” al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que en estos momentos no puede ser “mala”.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el dirigente de IU opinó que “vivimos una situación muy extraña” porque “parece que estamos viendo una suerte de negociación informal” en la que los principales actores, Rajoy y Puigdemont, “no están siendo claros”.

“Pero tenemos la sensación de que en este momento estamos mejor que hace 24 horas”, reconoció, al tiempo que aclaró que esto no quiere decir que en su formación estén “contentos ni felices”, ya que “no ha habido una llamada al diálogo” por parte del jefe del Ejecutivo.

Por ello, se quedó con el hecho de que “no ha habido 155 y que se ha pedido una señal de aclaración a Puigdemont, y las aclaraciones en momentos tan tensos como estos nunca pueden ser malas”. “Es buena idea que Puigdemont aclare cuál es la posición y entendemos por lo tanto que hay espacio para la esperanza y el diálogo”, afirmó.

Interpretó, por tanto, que “no está en marcha una intervención de la Generalitat en aplicación del 155”. En cualquier caso, dejó claro que su ámbito no es el jurídico, sino el político, y en este sentido dijo que la situación política exige que Puigdemont y Rajoy “puedan sentarse a hablar y a dialogar”.

“Creemos que lo que hizo Puigdemont ayer y lo que ha hecho Rajoy hoy es ganar tiempo. No estamos contentos porque no es diálogo, que nosotros creemos que es el único cauce para resolver el problema, pero al menos se ha ganado tiempo y se ha alejado la euforia de quienes pretendían una declaración unilateral de independencia por un lado y un 155 por el otro”, dijo.

