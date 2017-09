CATALUÑA. INTERIOR VE POSITIVO QUE LOS MOSSOS ENVIARAN A UN MANDO TÉCNICO A LA PRIMERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN POR EL 1-O

Google Plus

El Ministerio del Interior valoró hoy positivamente que los Mossos d’Esquadra enviaran este lunes a un mando técnico y no a su mayor, Josep Lluís Trapero, a la primera reunión de coordinación por el referéndum del 1-O que se celebró este lunes en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Fuentes conocedoras de lo tratado en el encuentro explicaron a Servimedia que la Policía catalana envió a este encuentro a Ferran López, responsable de Unidades Territoriales de la Policía autonómica.

La reunión estuvo dirigida por el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, a quien la Fiscalía de Cataluña ha designado como director técnico de la coordinación para evitar el referéndum independentista del 1-O.

También estuvieron presentes el responsable de la Guardia Civil en Cataluña, el general Ángel Gozalo, y el jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña, el comisario Sebastián Trapote.

REUNIONES ROTATORIAS

En este encuentro, ante la petición de los Mossos de que se convoque la Comisión de Coordinación Policial de Cataluña, el Ministerio del Interior estimó que si estuviéramos en un asunto no judicializado podría convocarse esta comisión, pero que al estar judicializado y haber optado el fiscal por esta vía, el Gobierno central no va a poner en cuestión las decisiones del fiscal.

En la reunión, Pérez de los Cobos propuso que las sedes de las reuniones de coordinación por el 1-O sean rotatorias, por lo que la siguiente será en la sede de los Mossos.

También se analizaron por separado cada uno de los dispositivos de seguridad de los tres cuerpos policiales para intentar unir esfuerzos y reducir los riesgos en la coordinación frente al referéndum independentista.

Los mandos policiales también analizaron la aportación que Interior propone a la Policía catalana para ayudar a este cuerpo en materia de efectivos y medios materiales el 1-O. Asimismo, se puso de manifiesto que el objeto de este órgano de coordinación es que se cumplan las órdenes de la autoridad judicial con la mayor normalidad posible y sin ningún tipo de perjuicio para los ciudadanos.

