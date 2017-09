CATALUÑA. ZOIDO ACUSA A PODEMOS DE “INSULTAR” A LA GUARDIA CIVIL AL APOYAR A QUIENES AGREDEN A SUS AGENTES

Google Plus

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acusó hoy a Podemos de “insultar” a la Guardia Civil al apoyar a quienes atacan a los integrantes de este cuerpo de seguridad, como los agresores de Alsasua (Navarra) o los que están acosando a los agentes que han sido desplazados a Cataluña con motivo del referéndum del 1 de octubre.

Zoido se refirió a esta cuestión en el Pleno del Congreso, donde contestó a dos preguntas de miembros de Podemos, en concreto de la portavoz de este partido, Irene Montero, y del diputado Juan Antonio Delgado.

Montero preguntó si se han disuelto las “estructuras policiales paralelas” que sostiene creo el exministro Jorge Fernández Díaz contra nacionalistas catalanes y rivales políticos del PP. A su vez, Delgado se interesó por la situación en la que están los guardias civiles y policías nacionales llevados a Cataluña por el 1-O.

A este respecto, Zoido dijo a Delgado que su interés por la situación de los agentes trasladados a Cataluña por el 1-O no se corresponde con que desde Podemos se llame “víctimas” a los agresores de guardias civiles en Alsasua (Navarra) o con que desde este partido se considere un “hombre de paz” al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

“Lo que no deben hacer es insultar a la Guardia Civil aplaudiendo a quienes les agreden y luego dicen que son ustedes sus defensores”, dijo el titular de Interior, quien sostuvo que la formación morada no defiende a la Benemérita “cuando llama a Otegi hombre de paz”.

"REFLEXIONAR"SOBRE EL 1-O

Además, en respuesta a Montero, el ministro negó que haya habido “estructuras paralelas” en la Policía Nacional para “atacar” a los nacionalistas catalanes o a rivales políticos del PP.

Asimismo, en referencia a la situación de Cataluña, el ministro emplazó a la portavoz de Podemos a aclararse sobre el 1-O. Sostuvo que la formación morada debe “reflexionar y decidir” si está del lado de los que respetan el Estado de derecho “o de los que prefieren saltárselo a la torera”, por los independentistas.

Añadió que saltarse la ley es más propio de “otros regímenes”, algo de lo que dijo que en el partido de Pablo Iglesias “saben mucho”, en referencia a las acusaciones que se hacen a esta formación de connivencia con el régimen chavista de Venezuela.

“TRUMPISMO” DEL PP

Por su parte, Montero sostuvo que el PP ha profundizado en la “crisis territorial” en España “con una de las mayores ofensivas antidemocráticas”, en referencia a las actuaciones legales y policiales contra el 1-O. Además, acusó a los populares de “trumpismo”, que dijo es “hacer trampa” como Donald Trump, en referencia al supuesto uso de la Policía Nacional contra rivales políticos del PP.

Por último, Delgado acusó al Ejecutivo de haber puesto “en el disparadero” a los guardias civiles y policías desplazados a Cataluña para impedir el referéndum independentista, ya que han sido llevados allí sin los medios necesarios y como consecuencia de un conflicto territorial agravado por el Gabinete de Mariano Rajoy.

