CATALUÑA. RIVERA: “NINGÚN INSTRUMENTO JURÍDICO DEBERÍA SER DESCARTABLE DE ANTEMANO”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este lunes que para hacer frente al desafío independentista en Cataluña “ningún instrumento jurídico debería ser descartable de antemano”, incluido el artículo 155 de la Constitución.

En rueda de prensa tras la reunión de la dirección de Ciudadanos, Rivera subrayó que esta semana es “crucial” en el proceso separatista y en la reacción del Estado para “impedir el golpe a la democracia” que suponen las leyes que pretenden aprobar desde la Generalitat.

La petición de Rivera al Gobierno se centra en que no repita “el error” del 9-N, cuando permitió una consulta que fue “un esperpento”, por lo que tiene que echar mano del “amplio abanico” de instrumentos a su disposición.

Rivera cree que no se pueden concretar esos mecanismos hasta comprobar “hasta dónde llega la locura” de los responsables de la Generalitat, pero en todo caso considera que ninguno de esos instrumentos es “descartable de antemano” y reitera que el Gobierno cuenta con el apoyo “sin fisuras” de Ciudadanos para defender la legalidad.

Dado que si gobernara Ciudadanos le gustaría contar con el apoyo de los demás, pidió también al PSOE que respalde sin matices, y a Podemos que no se ponga del lado de los independentistas, como cree que está haciendo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al pedir un referéndum consensuado.

Rivera está en permanente contacto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el que espera volver a hablar en los próximos días, y “si es necesario” lo hará también con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

