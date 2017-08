CATALUÑA. MAÍLLO (PP): "TODAS LAS INSTITUCIONES ESTÁN PREPARADAS PARA DEFENDER LA LEGALIDAD"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró este sábado que todas las instituciones están preparadas para defender la legalidad frente al desafío independentista en Cataluña, con moderación pero también con firmeza.

En un acto en Alicante, Martínez-Maíllo se refirió al proceso independentista, "plagado de ilegalidades" y caracterizado por una "permanente provocación" desde la Generalitat de Cataluña a las instituciones del Estado.

Aseguró, en ese sentido, que el desafío no es contra el Gobierno ni contra su presidente, Mariano Rajoy, sino contra todos los españoles, contra la soberanía nacional y contra el principio constitucional de igualdad, y desde el PP y desde el Ejecutivo "no vamos a caer" en ellas.

Reiteró que el Gobierno y el PP mantendrán la defensa de la Constitución, que no se puede "destrozar, como algunos plantean, de forma unilateral a través de un referéndum ilegal".

En ese sentido, dejó claro que todas las instituciones del Estado están "preparadas" para defender la legalidad, la igualdad de todos los españoles y la soberanía nacional, con "moderación" pero también desde "la más absoluta de las firmezas".

Reiteró, a modo de conclusión, que no habrá en Cataluña ningún referéndum ilegal "que rompa España". "No lo va haber" porque el Gobierno y el presidente están "preparados" para evitarlo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso