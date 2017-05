CATALUÑA. RAJOY INSISTE ANTE EL PDECAT EN QUE LA CONSULTA "NO SE PUEDE CELEBRAR"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insistió este miércoles en que la consulta soberanista en Cataluña "no se puede celebrar" y acusó a los independentistas de haber dejado "muy poco margen" para el diálogo al condicionarlo a la aceptación previa de esa convocatoria.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PDECat, Carles Campuzano, preguntó a Rajoy por sus planes ante esa demanda de la sociedad catalana.

"Quiero, como la inmensa mayoría de los españoles, que sigamos viviendo juntos todos, como siempre", por entender que es "lo mejor para todos" y porque así se decidió al aprobar la Constitución, en la que se afirma la unidad de la nación española y que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español.

Si ahora hay partidos que han cambiado de opinión "están en su derecho", apuntó, pero en ese caso tienen que proponer una reforma de la Constitución y si tanto las Cortes Generales como el conjunto del pueblo español la respaldan "estaremos en una situación diferente".

Mientras, "lo que no me parece razonable es que pretenda que para satisfacer sus pretensiones yo me salte la ley", algo que no puede hacer ni haría nunca y menos "por una causa tan profudamente injusta". La decisión, insistió, corresponde al Parlamento y al conjunto de los ciudadanos.

Campuzano apeló al principio democrático para defender esa consulta, y recordó que el expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente afirmó que con la Constitución vigente es posible celebrar esa consulta. El Tribunal Constitucional, en una sentencia de marzo de 2014, "apuntó en esa misma dirección", añadió, y 800 juristas han afirmado lo mismo.

"ABANDONDE TODA ESPERANZA"

Solo hace falta, reclamó, la misma voluntad política y audacia que demostró el entonces presidente del Gobierno Adolfo Suárez cuando pactó la reinstauración de la Generalitat de Cataluña y el regreso de su presidente Josep Tarradellas antes de aprobarse la Constitución y sin un marco legal específico que lo amparase.

Campuzano insistió en que esa demanda es "de la mayoría" de la sociedad catalana y apeló por ello a Rajoy: "Abandone toda esperanza de impedir esa consulta mediante el conflicto de competencias y la aplicación del Código Penal. Siéntese a dialogar".

Rajoy respondió con ironía que su respuesta es "previsible", porque tendría "gracia" que el presidente del Gobierno de un país democrático "cambiara de criterio cada cuarto de hora" en algo de tal calado como la unidad nacional.

"Apelar al principio democrático intentando disociarlo de la ley es algo que no es adminisible", subrayó Rajoy, porque "lo más importante en una democracia es que todos estamos sujetos al imperio de la ley". Le pidió además que no "retuerza" la Constitución porque la soberanía nacional reside en el conjunto de los españoles y por tanto esa consulta "no se puede celebrar".

Le pidió también que no "utilice" la figura de Suárez porque todos los parlamentarios son "plenamente conscientes" de que el expresidente "jamás hubiera liquidado la unidad nacional" ni hubiera hecho nada en contra de ella, "y ni siquiera el señor Tarradellas hubiera hecho eso".

Rajoy denunció que los independentistas han dejado "muy poco margen" para el diálogo al que apelan porque lo condicionan a la aceptación previa de que esa consulta "se tiene que celebrar sí o sí".

