CATALUÑA. EL PSOE INSISTE EN QUE CATALUÑA NO MERECE UN “PRESIDENTE POR SKYPE” SINO PRESENTE EN CATALUÑA

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, insistió este miércoles en que Cataluña “no merece un presidente por Skype” sino que esté presente en Cataluña y que ejerza como presidente de “todos” y “no solamente de una parte”.



Así lo declaró en los pasillos del Congreso cuando se le preguntó por el acuerdo de Junts per Cataluña y ERC para la Mesa del Parlament. A su juicio, este pacto era “previsible” por la mayoría de escaños independentistas en la Cámara catalana.

No obstante, apuntó que el independentismo catalán “hace aguas” porque todavía no han llegado al acuerdo para la investidura de quién asuma la Presidencia de la Generalitat.

Por otra parte, avanzó que si el PSC entiende que la mayoría soberanista independentista fuerza el Reglamento de la Cámara catalana para lograr una investidura telemática, se recurrirá al Tribunal Constitucional.



