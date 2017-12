CATALUÑA. MAÍLLO (PP) INSISTE EN QUE CS DEBE TOMAR LA INICIATIVA E "INTENTAR FORMAR GOBIERNO"

Google Plus

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, insistió este miércoles en que Ciudadanos tiene que tomar la “iniciativa” en Cataluña e "intentar formar gobierno" porque “lo que no se puede hacer es ausentarse, después de haber ganado unas elecciones” y le instó a que inicie contactos que permitan saber dónde está cada fuerza política.



Martínez-Maíllo, en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, indicó que “lo lógico” es que el que gana las elecciones “intente formar gobierno” y para ello abra una ronda de contactos y busque apoyos entre el resto de fuerzas parlamentarias, por eso afirmó que le parece “sorprendente” que “después del festejo del 21-D hayan desaparecido y dado toda la iniciativa a los independentistas”.

Ante los que reprochan al PP la presión contra la candidata de Cs, Inés Arrimadas, comparándola con la actitud de Mariano Rajoy tras las elecciones generales del 20-D en la que rechazó presentarse a la investidura, el dirigente del PP defendió que el presidente “ejerció siempre de vencedor” e hizo ronda de contactos y presentó proyecto de gobierno.

En este sentido, Maíllo desveló que se pueden “hacer muchas cosas” previas a la investidura, como la composición de la Mesa del Parlament, que supondrán una “manera fantástica” de ver dónde están “cada cual”.

Así, el ‘número tres’ del PP remarcó que la “fuerza” del bloque constitucionalista como vencedores en votos de las elecciones, y apuntó que “hay muchas fortalezas que demostrar del constitucionalismo, hay que plantar cara a los independentistas y no dejarles sin más la iniciativa”. Reiteró que “hay muchas cosas que hacer antes de someterse a una votación”.

Maíllo consideró que no es una “buena estrategia” por parte de Cs la de dejar la iniciativa a los independistas y “luego ya verán” porque “en Cataluña, cualquier cosa puede pasar” y se debe intentar.



