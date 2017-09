CATALUÑA. RIVERA INSISTE EN QUE LOS INDEPENDENTISTAS SON "LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, insistió este miércoles en que los independentistas son "los únicos responsables" de lo que está pasando en Cataluña, incluidos los registros en consejerías de la Generalitat y las detenciones de cargos públicos.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Rivera subrayó el apoyo de Ciudadanos a la operación judicial ante la posibilidad de que esos cargos pudieran estar incumpliendo la ley al destinar dinero público a preparar la consulta que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional.

Rivera pidió a los independentistas "que desistan" y que asuman que "los únicos responsables" de lo que está sucediendo son quienes "a pecho descubierto" anuncian que van a saltarse la ley, "trituran, literalmente", las sentencias de los jueces y "se vanaglorian de que nadie les va a inhabilitar" pero después "se enfadan" cuando la Justicia actúa.

No habría registros ni detenciones, insistió, si el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, no hubiera dicho que va a hacer "lo que le dé la gana" con el dinero público a pesar de las sentencias del Tribunal Constitucional.

Rivera dijo a los independentistas que "si de verdad quieren dialogar" tienen que asumir que el único diálogo posible en democracia es dentro de la ley, por lo que el primer paso tiene que ser "desconvocar" la consulta del 1 de octubre y el "golpe" que tienen previsto para después. Quien puede impedir más registros y detenciones, añadió, son precisamente los responsables de la Generalitat, "si se bajan del carro" y deciden "volver a la democracia".

Rivera se declaró "sorprendido" por el hecho de que el portavoz de ERC, Joan Tardà, no estuviera este miércoles en el Congreso de los Diputados en la sesión de control pero apareciera después "subido a un banco" en Barcelona en una manifestación "supuestamente espontánea".

La prueba de que España es un Estado democrático, subrayó, es que Tardà puede hacer eso y cobrar un sueldo público, lo mismo que sus compañeros, incluido Gabriel Rufián, que poco antes estaba en la tribuna del Congreso "llamándonos de todo".

Precisó, sin embargo, que no va a soportar lecciones de democracia de quienes pretenden solo dar "un golpe" a esa democracia, y que si de verdad quieren dejar el Congreso tienen que renunciar a los "provilegios" que comporta ocupar un escaño, porque "no se puede estar en misa y repicando". Cuando los diputados de ERC abandonaban el hemiciclo en protesta por esa operación judicial, explicó Rivera, "les he dicho lo que pienso, que son unos golpistas", explicó.

De hecho, Rivera se refirió a la proposición no de ley que defendió sin éxito el día anterior para apoyar al Gobierno a las instituciones del Estado frente al desafío independentista, convencido de que el Parlamento ya se ha defendido de otros golpes de los cuales "todavía hay balas en el techo", en referencia al 23 de febrero de 1981, y ahora no se puede pretender que se quede "sin decir ni mú" ante otro "golpe".

Cargó contra el PSOE por votar en contra de esa iniciativa sugiriendo que el PSC "ha tomado las riendas" de ese partido y pretende echar sobre todos los españoles la carga de sus divisiones internas.

Rivera recordó que Ciudadanos aceptó seis de los siete puntos de la enmienda del PSOE, pero rechazaba el último por entender que implica una disposición a dialogar con quienes están perpetrando ese golpe. Son los socialistas, dijo, los que tienen que explicar por qué están dispuestos a dialogar con quienes quieren atacar a la democracia y "liquidar" la Constitución.

Ese punto de la enmienda del PSOE instaba "a todos los representes de la pluralidad y la diversidad de la sociedad catalana y del conjunto de la ciudadanía española a abrir un espacio de diálogo y a buscar una salida pactada y legal que permita desterrar la división y reforzar la convivencia de todas las sensibilidades de nuestro país".

Antes de la votación, Rivera dejó claro desde su escaño que Ciudadanos no aceptaba esa enmienda porque el PSOE no había querido retirar "el pacto con los nacionalistas".

Preguntado por esa votación, Rivera insistió en que Ciudadanos no ve "legitimidad" para un diálogo con la Generalitat mientras no haya un cambio de interlocutores, y subrayó además que el PSOE se negó a sustituir ese punto por una "copia" del acuerdo entre ambos partidos para la reforma de la Constitución, encaminada a "mejorarla", no a "liquidarla".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso