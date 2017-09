CATALUÑA. ROBLES INSISTE EN QUE CS SÓLO BUSCABA “DIVIDIR” Y EL “PROTAGONISMO” DE RIVERA

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, remarcó este miércoles el sentido de Estado de su partido para con la deriva secesionista en Cataluña al tiempo que insistió en que la iniciativa de Ciudadanos de apoyo al Gobierno que no salió aprobada “lo único” que buscaba era “dividir y un protagonismo de quién la propuso”.

De esta manera, en los pasillos del Congreso, justificó Robles la posición contraria del PSOE a la proposición no de ley que defendió el presidente de Cs, Albert Rivera, en la sesión plenaria del martes para manifestar el respaldo a las instituciones del Estado ante el desafío independentista en Cataluña.

Robles subrayó el “profundo sentido de Estado” del PSOE y que estará “siempre en defensa de la legalidad” y para ello “no necesita iniciativas más o menos oportunistas” que para la dirigente socialista tenía una “clara función, no de unir, sino más bien de protagonismo personal”.

Sobre el debate que se produjo en el seno del grupo parlamentario socialista, la portavoz destacó que eso demuestra lo activa que es la política y que no se trata de un parlamento “a la búlgara”.

A este respeto, apuntó que “únicamente” una persona, la diputada Soraya Rodríguez, votó en “conciencia” saltándose la disciplina de voto al optar por la abstención cuando el grupo parlamentario votó en contra.

