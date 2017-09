CATALUÑA. EN COMÚ DA AL PP POR “INHABILITADO” PARA GOBERNAR Y SUGIERE REACTIVAR LA LEY DE REFERENDOS DE 1980

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Xavier Domènech, dio hoy al PP por “inhabilitado” como Gobierno de España por su actuación en Cataluña y apostó por reactivar desde el Parlamento la Ley Orgánica de Referendos de 1980.

En declaraciones antes de la Junta de Portavoces, Domènech interpretó la manifestación de la Diada como la prueba de que “una parte mayoritaria de la sociedad catalana sigue reivindicando el derecho a decidir y el reconocimiento de la soberanía de Cataluña”, por lo que, ante “la crisis territorial más importante del régimen del 78” éste es “el momento para la política, no para esconderse detrás de los jueces o las fuerzas de seguridad”.

Desde este enfoque, que motiva también la interpelación que realizará mañana en el Pleno a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, “para ver si tiene alguna cosita más aparte de la represión y los jueces para responder a las demandas de la sociedad catalana”, Domènech entiende que el PP, tal como está actuando en Cataluña, “está quedando inhabilitado, no sólo para dar respuesta a las demandas de los catalanes, sino como fuerza de gobierno de este Estado”.

Ahora bien, el portavoz de En Comú Podem tampoco ve suficiente la idea socialista de mejorar el autogobierno de Cataluña. Aun alegrándose de que el PSOE “se haya transformado tanto en el último año” respecto a este tema, considera que en este momento “se tiene que ser mucho más valiente que proponer una reforma del Estatuto y una mejora del autogobierno”, pues “estamos viviendo el agotamiento del Estado autonómico en Cataluña”.

Por tanto, una vez descartado al PP, Domènech cree que “haría falta una mayoría parlamentaria que aplique el artículo 92 de la Constitución y reactive la Ley Orgánica de Referendos de 1980, y se pregunte a la sociedad catalana sin generar la tensión que se está viviendo”.

El portavoz de la confluencia catalana de Unidos Podemos dio por hecho que esa posible solución tendría que explorarse después de la fecha del referéndum, puesto que “ha y demasiada gente instalada en el hecho y la certeza de que hasta después del 1 de octubre no hay posibiidad de acción política”. No obstante, él insistió en que “si hay algún momento para la política es éste”.

Preguntado por la actuación de los Mossos d’Esquadra el 1-O, y sin entrar en vaticinios, Domènech repartió críticas al Gobierno central y a la Generalitat. A ésta le advirtió de que “no puedes poner en riesgo el propio autogobierno ni poner a los trabajadores públicos ante el dilema de tener que decidir aquello que los políticos no han resuelto”, pero al Ejecutivo de Mariano Rajoy le espetó que, sea el Cuerpo a quien se lo ordene, “la imagen de fuerzas policiales persiguiendo papeletas y urnas no es una buena imagen para nadie”.

