CATALUÑA. EL REY INFORMÓ A RAJOY, SÁNCHEZ Y RIVERA DE QUE SE DIRIGIRÍA A LOS ESPAÑOLES

- Sin embargo, no habló con Iglesias. El rey Felipe VI informó este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de que dirigiría un mensaje institucional esta noche con motivo de la crisis de Cataluña.

Fuentes gubernamentales, socialistas y de Cs confirmaron a Servimedia estos contactos, que se produjeron antes de que Felipe VI se dirigiese a los españoles en la que es su primera intervención pública después del referéndum ilegal del 1-O.

El Monarca y el jefe del Ejecutivo, precisaron las fuentes consultadas, han mantenido una interlocución “constante” en los últimos días, a raíz de los pasos que han ido dando los responsables de la Generalitat, desde que aprobaran en el Parlament las denominadas ‘leyes de desconexión’, suspendidas por el Tribunal Constitucional.

También han seguido hablando sobre el desafío independentista cuando el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, prometió llevar al Parlamento autonómico el resultado de la consulta ilegal con el propósito de declarar unilateralmente la independencia en base a la Ley de Transitoriedad.

El secretario general del PSOE ha estado en contactos con el Monarca en los últimos meses desde su regreso a Ferraz como líder del principal partido de la oposición. De hecho, el líder socialista hace gala de la sintonía que mantiene con Felipe VI, no sólo generacional.

No obstante, según fuentes consultadas por Servimedia, la cuestión catalana ha derivado en contactos más continuos con el líder del PSOE y también con otros dirigentes socialistas que han sido citados al Palacio de la Zarzuela.

También conversó con el presidente de Cs en esta jornada, pero no se trata del primer contacto que ha establecido con Albert Rivera a propósito del desafío independentista en Cataluña y el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Según explicaron fuentes de la formación naranja a esta agencia, el jefe del Estado ha mantenido un contacto fluido estos días con Rivera y probablemente el líder de Cs estaría informado de la comparecencia de esta noche de Felipe VI.

Sin embargo, no pasa lo mismo con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Fuentes de este partido informaron que el Rey no ha llamado a Pablo Iglesias para tratar con el líder de Podemos la crisis catalana. De la misma manera, el presidente del Gobierno tampoco le citó ayer en La Moncloa para conversar acerca de la deriva independentista catalana.

