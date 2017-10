CATALUÑA. MAS VOTA GRACIAS A UN INFORMÁTICO ESPONTÁNEO E IMPONER EL 'MODO AVIÓN' EN EL TELÉFONO DE SUS SEGUIDORES

El expresidente de la Generalitat Artur Mas empleó este domingo más de una hora en votar en Barcelona en el referéndum independentista, algo que finalmente consiguió hacer gracias a un informático voluntario y a que partidarios del 1-O con los que coincidió pusieron el 'modo avión' en sus móviles.

Mas, que acudió al colegio Infant Jesús de la capital catalana, donde tiene su punto habitual de votación, sólo pudo pronunciarse en la consulta independentista tras varios contratiempos.

El expresidente de la Generalitat llegó al punto de votación sobre las 10.10 de la mañana, donde con anterioridad no había votado nadie en el referéndum, ya que el colegio se abrió al llegar el exmandatario autonómico.

Antes de que Mas hiciese acto de presencia, efectivos de la Policía Nacional intentaron entrar en el colegio a retirar las urnas, algo que no consiguieron al impedírselo los partidarios del 1-O que esperaban frente al edificio.

Cuando ya se habían marchado los agentes, el expresidente catalán llegó andando al colegio y esperó cerca de media hora en la puerta del centro, ya que desde el interior se explicó que no funcionaba el sistema informático. Esto llevó a una de los organizadores de las mesas a pedir algún informático voluntario para solucionar los problemas técnicos.

Momentos después los organizadores del referéndum que estaban dentro del colegio pidieron a las personas que iban a votar que al entrar pusieran sus móviles en 'modo avión', con el fin de que el Internet de los ordenadores fuera más rápido.

Esto no evitó que, ya ante la urna, Mas debiera esperar otra media hora a que uno de los portátiles de los miembros de la mesa se conectase con la base de datos en la que supuestamente se comprobaron los datos del expresidente catalán para finalmente poder votar.

