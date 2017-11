CATALUÑA. FACHIN ASEGURA QUE NO FICHARÁ POR LOS INDEPENDENTISTAS EL 21-D SI NO HAY UNA PROPUESTA POLÍTICA CONJUNTA

El ex secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, anunció hoy que no fichará por ninguna lista independentista ante las elecciones autonómicas del 21 de diciembre “si no hay una manera de construir una propuesta política conjunta”.

Fachin dimitió el pasado lunes como líder de Podem en Cataluña por disentir con la dirección nacional del partido y no reconocer la consulta convocada por Pablo Iglesias, en la que se decidió que Podem concurriría finalmente con Catalunya En Comú a los comicios de diciembre.

“Si no hay manera de construir una propuesta política conjunta, no voy a fichar para otro partido”, manifestó Fachin.

El exlíder de Podem, que estuvo presente este jueves frente al Tribunal Supremo, donde declaran los miembros de la Mesa del Parlament, demandó llegar a un “punto de entendimiento”, porque la judicialización es “inútil” para resolver el conflicto catalán.

