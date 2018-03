CATALUÑA. VAN DEN EYNDE DICE QUE LOS LÍDERES INDEPENDENTISTAS HAN DADO UNA “LECCIÓN DE DIGNIDAD” TRAS LA DECISIÓN DEL JUEZ DE QUE ENTREN EN PRISIÓN

Google Plus

Andreu Van den Eynde, abogado del exconsejero de la Generalitat Raül Romeva, aseguró este viernes que los independentistas enviados a prisión por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena han dado “una lección de dignidad” frente a la pretensión de los tribunales para que “claudiquen” de sus ideales soberanistas.



Van den Eynde, que es también abogado de Oriol Junqueras, dijo que a partir de este momento va a defender “la libertad de expresión y la dignidad” de los líderes independentistas frente a la idea de Llarena de que “ser independentista es delito”. El auto del magistrado, afirmó, “no es más que la confirmación de que la idea criminal se centra en la ideología independentista. Nada más”.

Explicó que hoy presenció la “lección de dignidad más impactante que he visto en 20 años de carrera”, ya que observó a cinco personas (Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell) “que miraron a los ojos al juez” argumentándole “que ellos quieren hacer un mundo mejor, expresar sus ideas y que no van a renunciar a ellas”.

“Se pretende que claudiquen, que se sometan”, denunció el abogado, que dijo no encontrar en el auto de Llarena ninguna referencia de los encausados a “hechos graves”, sino únicamente al hecho de defender una ideología separatista.



